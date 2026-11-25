नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत बंकी, देवा, सतरिख और जैदपुर और 402 ग्राम पंचायत की करीब 13.68 लाख आबादी को बाराबंकी विकास प्राधिकरण का हिस्सा बनाने का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। सीएम के बयान के बाद नगर नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्र और जिला पंचायत कार्यालय में हलचल तेज हो गई है।

बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी विकास प्राधिकरण की 15 साल पहले शुरू हुई कवायद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीडीए के गठन पर बयान देकर इससे जुड़े सपनों को साकार होने के संकेत दे दिए हैं। नौ महीने पहले दुल्हादेपुर कुटी में आए सीएम ने अधिकारियों से बीडीए के गठन की कार्रवाई शुरू कराने को भी कहा था। नगर नियोजन विभाग ने तैयार ले आउट में जिले की पांच नगरीय निकाय और 402 ग्राम पंचायतों को शामिल किया था। बीडीए में जिले की 13.68 लाख की आबादी और एक चौथाई क्षेत्रफल शामिल होगा। सीएम के बयान के बाद नगर नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्र और जिला पंचायत कार्यालय में हलचल तेज हो गई है।

नवाबगंज की 371 और फतेहपुर की 32 पंचायतें होंगी बीडीए का हिस्सा बाराबंकी विकास प्राधिकरण में नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत बंकी, देवा, सतरिख और जैदपुर और 402 ग्राम पंचायत की तकरीबन 13.68 लाख आबादी को प्राधिकरण का हिस्सा बनाने का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। यह आबादी जिले की कुल आबादी का करीब एक तिहाई है। ऐसे ही प्रस्तावित बीडीए 10080 वर्ग किमी के दायरे में होगा। क्षेत्रफल के अनुसार यह एरिया कुल का करीब एक चौथाई है। नवाबगंज तहसील के 371 और फतेहपुर के 31 ग्राम पंचायत को दायरे में लिया गया है।

आयुक्त अयोध्या अध्यक्ष तो सचिव होंगे डीएम नवसृजित बीडीए में 106 अधिकारियों की तैनाती का प्राविधान किया गया है। बीडीए का अध्यक्ष आयुक्त अयोध्या मंडल के होने की व्यवस्था की गई है। एक पद उपाध्यक्ष के लिए है। नगर विकास विभाग के सचिव बीडीए के सदस्य होंगे जबकि डीएम सचिव होंगे।

किस दिशा में कितना हिस्सा राजस्व ग्राम की ताहिरपुर पश्चिमी उत्तरी सीमा से पिंडसावा, ओदारपुर, सेमरी, खरियानी, इब्राहिमपुर, उमरपुर, कैमई, हीरपुर, सालेहनगर, सलारपुर, पवैयाबाद, कोटवा कला, नरायनभारी, जोलिया बनारस, गोदहा को लिया गया है। ऐसे ही दक्षिण दिशा में डल्लूखेड़ा, तिंधवानी, बरौली जाटा, झींझेमऊ,मवैया, तीरगांव, खानपुर, धौरहरा, इब्राहिमाबाद,मुबराकपुर, चियारा, मचैची, प्यारनपुर, अजपुरा, बेरी और उधौली को लिया गया है।

पूरब में गोदहा, गदईपुर, टेरा, छुलहा, अमदहा, ज्योरी, मूंजापुर, टेरा, न्यामतपुर, मुश्कीनगर, सफदरगंज,मोड़ारी, अंबौर, रसूलपुर को लिया गया है। ऐसे ही पश्चिम दिशा में बसारा, कुर्सी, पलेहटी हैदराबाद, पंडरी, गंगौली, अनवारी, जबरीखुर्द, सैहारा, मियांपुर, टिकरिया, जमवासी, सरसंडी, नरगिंसमऊ, मुरादाबाद, रेंदुआ पल्हरी, छतेनागढ़ी,बस्ती, केवाड़ी, मोहम्मदपुर चौकी, संदौली उमरपुर, भिटौली कला, डल्लूखेड़ा तक का हिस्सा बीडीए की सीमा में होगा।