सीएम योगी के आदेश पर इस जिले में प्राधिकरण गठन की हलचल तेज, दायरे में साढ़े 13 लाख आबादी
नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत बंकी, देवा, सतरिख और जैदपुर और 402 ग्राम पंचायत की करीब 13.68 लाख आबादी को बाराबंकी विकास प्राधिकरण का हिस्सा बनाने का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। सीएम के बयान के बाद नगर नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्र और जिला पंचायत कार्यालय में हलचल तेज हो गई है।
बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी विकास प्राधिकरण की 15 साल पहले शुरू हुई कवायद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीडीए के गठन पर बयान देकर इससे जुड़े सपनों को साकार होने के संकेत दे दिए हैं। नौ महीने पहले दुल्हादेपुर कुटी में आए सीएम ने अधिकारियों से बीडीए के गठन की कार्रवाई शुरू कराने को भी कहा था। नगर नियोजन विभाग ने तैयार ले आउट में जिले की पांच नगरीय निकाय और 402 ग्राम पंचायतों को शामिल किया था। बीडीए में जिले की 13.68 लाख की आबादी और एक चौथाई क्षेत्रफल शामिल होगा। सीएम के बयान के बाद नगर नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्र और जिला पंचायत कार्यालय में हलचल तेज हो गई है।
नवाबगंज की 371 और फतेहपुर की 32 पंचायतें होंगी बीडीए का हिस्सा
बाराबंकी विकास प्राधिकरण में नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत बंकी, देवा, सतरिख और जैदपुर और 402 ग्राम पंचायत की तकरीबन 13.68 लाख आबादी को प्राधिकरण का हिस्सा बनाने का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। यह आबादी जिले की कुल आबादी का करीब एक तिहाई है। ऐसे ही प्रस्तावित बीडीए 10080 वर्ग किमी के दायरे में होगा। क्षेत्रफल के अनुसार यह एरिया कुल का करीब एक चौथाई है। नवाबगंज तहसील के 371 और फतेहपुर के 31 ग्राम पंचायत को दायरे में लिया गया है।
आयुक्त अयोध्या अध्यक्ष तो सचिव होंगे डीएम
नवसृजित बीडीए में 106 अधिकारियों की तैनाती का प्राविधान किया गया है। बीडीए का अध्यक्ष आयुक्त अयोध्या मंडल के होने की व्यवस्था की गई है। एक पद उपाध्यक्ष के लिए है। नगर विकास विभाग के सचिव बीडीए के सदस्य होंगे जबकि डीएम सचिव होंगे।
किस दिशा में कितना हिस्सा
राजस्व ग्राम की ताहिरपुर पश्चिमी उत्तरी सीमा से पिंडसावा, ओदारपुर, सेमरी, खरियानी, इब्राहिमपुर, उमरपुर, कैमई, हीरपुर, सालेहनगर, सलारपुर, पवैयाबाद, कोटवा कला, नरायनभारी, जोलिया बनारस, गोदहा को लिया गया है। ऐसे ही दक्षिण दिशा में डल्लूखेड़ा, तिंधवानी, बरौली जाटा, झींझेमऊ,मवैया, तीरगांव, खानपुर, धौरहरा, इब्राहिमाबाद,मुबराकपुर, चियारा, मचैची, प्यारनपुर, अजपुरा, बेरी और उधौली को लिया गया है।
पूरब में गोदहा, गदईपुर, टेरा, छुलहा, अमदहा, ज्योरी, मूंजापुर, टेरा, न्यामतपुर, मुश्कीनगर, सफदरगंज,मोड़ारी, अंबौर, रसूलपुर को लिया गया है। ऐसे ही पश्चिम दिशा में बसारा, कुर्सी, पलेहटी हैदराबाद, पंडरी, गंगौली, अनवारी, जबरीखुर्द, सैहारा, मियांपुर, टिकरिया, जमवासी, सरसंडी, नरगिंसमऊ, मुरादाबाद, रेंदुआ पल्हरी, छतेनागढ़ी,बस्ती, केवाड़ी, मोहम्मदपुर चौकी, संदौली उमरपुर, भिटौली कला, डल्लूखेड़ा तक का हिस्सा बीडीए की सीमा में होगा।
इस बारे में डीएम ईशान प्रताप सिंह का कहना है कि बीडीए को लेकर शासन की बैठक में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) प्रस्तुत किया गया था सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। कैबिनेट से जल्द मंजूरी होते ही बीडीए धरातल पर आए जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें