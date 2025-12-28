बरेली के बाद तीन और जिलों में बढ़ी छुट्टी, दो दिन के लिए आठवीं तक के स्कूल बंद, डीएम का आदेश

संक्षेप: शीतलहर और कोहरे को देखते हुए अलग-अलग जिलों में डीएम ने छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत दी है। एक दिन पहले बरेली में डीएम ने दो दिन के लिए आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया था अब तीन और जिलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है।

शीतलहर और कोहरे को देखते हुए अलग-अलग जिलों में डीएम ने छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत दी है। सर्दी को देखते हुए तीन और जिलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। बरेली के बाद अब पीलीभीत, शाहजहांपुर और जौनपुर में डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। डीएम का आदेश जारी कर बीएसए ने बताया कि 29 और 30 दिसंबर को सभी बोर्डों के आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। इस दौरान शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर काम करना होगा। आदेश नहीं मानने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जा सकती है।

बरेली में भी आठ तक के विद्यालय 30 दिसंबर तक किए गए बंद भीषण ठंड और कोहरे के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर बीएसए डॉ. विनीता ने 30 दिसंबर तक कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। बीएसए ने बताया कि यह छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य के हित में निर्णय लिया गया है। परिषदीय विद्यालयों, सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक अध्यनरत विद्यार्थियों का 29 व 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि यू-डायस, अपार आईडी और अन्य प्रशासकीय, विभागीय कार्यों के निष्पादन के लिए सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं अपने विद्यालयों में सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक उपस्थित रहेंगे। बीएसए ने आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।

ठंड के कारण आंगनवाड़ी केंद्र 14 जनवरी तक बंद सुलतानपुर में घने कोहरे और शीतलहर के कारण पारा लगातार गिर रहा है। इसी बीच, सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि, बच्चों के स्कूलों को बंद करने या खोलने को लेकर जिला प्रशासन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। शनिवार को गुरु गोबिंद जयंती के अवसर पर स्कूलों में अवकाश था, लेकिन शुक्रवार को भीषण ठंड के बावजूद प्रशासन ने स्कूलों के लिए छुट्टी की घोषणा नहीं की थी। प्रशासन निजी स्कूलों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने से कतराता रहा है।

मुरादाबाद में ठंड से बचाव के लिए स्कूलों को डीएम ने दिया आदेश मुरादाबाद डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों कहा कि बच्चों की ड्रेस, जूते, मोजे की उपलब्धता हो। जहां फर्नीचर नहीं वहां पंचायत विभाग से सहयोग लें। एक जनवरी से पहले अभिभावकों के साथ बैठक अनिवार्य रूप से करें। शहरी क्षेत्र में संचालित परिषदीय विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन की उपलब्धता नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही शहरी क्षेत्र में भोजन उपलब्ध करवाएं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए जहां फर्नीचर नहीं उन स्कूलों में डीपीआरओ के माध्यम से बेंच का प्रबंध कराया जाए। उपलब्धता की स्थिति की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा है ठंड के दौरान बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में फूलों की पौध लगा कर माहौल बेहतर बनाएं।