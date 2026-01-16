बरेली, पीलीभीत के बाद इस जिले में भी स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए 9वीं तक के सभी स्कूल

संक्षेप: बढ़ती ठंड, घना कोहरा और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए कई जिलों में डीएम ने स्कूलों को बंद कर दिया है। एक दिन पहले बरेली, सहारनपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था।

यूपी में बढ़ती ठंड, घना कोहरा और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए कई जिलों में डीएम ने स्कूलों को बंद कर दिया है। एक दिन पहले बरेली, सहारनपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था। शुक्रवार को मेरठ डीएम ने भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। मेरठ डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने विद्यालयों के संचालन को लेकर आदेश जारी किए हैं।

जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड तथा सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों में प्री-नर्सरी से कक्षा 9 तक की कक्षाओं का संचालन 17 जनवरी को पूर्णतः बंद रहेगा। वहीं कक्षा 10 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित होंगे। इन कक्षाओं की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही कराई जाएंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधन को जिलाधिकारी द्वारा दिए आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

पीलीभीत में भी दो दिन की छुट्टी पीलीभीत डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने वर्तमान में सर्दी एवं शीतलहर के दृष्टिगत कक्षा एक से आठ तक संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, समस्त बोडों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों, तथा राजकीय,अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 16 और 17 जनवरी के अवकाश कर दिया है। यह अवकाश छात्र-छात्राओं के लिए घोषित किया गया है। शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर विभागीय कार्यों को करेंगे। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।

बदायूं में दो दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल यूपी में भीषण सर्दी को कोहरे को देखते हुए बदायूं डीएम ने भी आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी को बढ़ा दिया है। डीएम ने इस संबंध में सभी बोर्ड के स्कूलों को आदेश भी जारी कर दिया है। डीएम के आदेश के अनुसार कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालयों को 17 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। 18 जनवरी को रविवार के चलते स्कूल बंद रहेंगे।