fog wreaks havoc vehicles collide one after another cars crawl on the highway
कोहरे का कहर: एक के बाद एक टकराती चली गईं गाड़ियां, हाईवे पर रेंगता रहा ट्रैफिक

लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर कलवारी थानांतर्गत बैली मार्ग पर शुक्रवार को घने कोहरे के चलते एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए। ट्रेलर, पिकअप और कार क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में पिकअप चालक को गंभीर चोटें आईं। जबकि तीन अन्य को हल्की चोटें आईं।

Dec 12, 2025 01:21 pm ISTAjay Singh संवाददाता बस्ती/ संतकबीरनगर
यूपी के बस्ती में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर कलवारी थानांतर्गत बैली मार्ग पर शुक्रवार को घने कोहरे के चलते एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए। जोरदार टक्कर के चलते ट्रेलर, पिकअप और कार क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में पिकअप चालक को गंभीर चोटें आईं। जबकि तीन अन्य को हल्की चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक मनीष कुमार निवासी अमोड़वा थाना नगर बस्ती को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया।

लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। सबसे पहले ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बीच पीछे से आ रही कार भी पिकअप में जा भिड़ी, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार डॉ. प्रभाकर एयर बैग खुलने से बाल-बाल बच गए। जबकि पिकअप चालक मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए। कोहरे के चलते क्षतिग्रस्त वाहनों में दो अन्य कार आ भिड़ीं। हालांकि गति कम होने के कारण मामूली नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाने के साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर आवागमन को बहाल कराया।

घने कोहरे ने तानी चादर, हाईवे पर रेंगती रहीं गाड़ियां

शुक्रवार को बस्ती में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जबकि घने कोहरे ने पूरे जिले को सफेद चादर ओढ़ा दी। दृश्यता घटकर महज कुछ मीटर रह गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को रेंग-रेंगकर चलना पड़ा। कोहरे की मार से सुबह का सफर बेहद मुश्किल हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारी और राहगीर सब परेशान रहे। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जो घंटों रेंगती रहीं। फोरलेन पर छावनी, हर्रैया, सांऊघाट व कप्तानगंज के ग्रामीण इलाकों में कोहरा सबसे ज्यादा घना रहा, जहां दृश्यता नाममात्र की रह गई। ठंड की चपेट में आते ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे घर से निकले। बाजारों, चौक-चौराहों और सड़कों पर राहगीर अलाव की तलाश में भटकते नजर आए। कई जगह स्थानीय निवासियों ने कागज, गत्ता और लकड़ी जलाकर ठिठुरन से दो-चार पल की राहत पाई। ठंड बढ़ते ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल चौराहा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव जलाने की मांग तेज हो गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और तेज हो सकता है।

वहीं, संतकबीरनगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद के हाईवे पर कुर्थिया के पास शुक्रवार की सुबह घने कोहरे में एक बस और तीन कार आपस में टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। कुर्थिया के पास सड़क निर्माण के लिए तोड़ी गई है। इसके कारण तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहनों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ रहा है। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के बीच लगभग 8:30 बजे गोरखपुर से बस्ती की ओर जा रही रोडवेज की अयोध्या डिपो की बस ने ब्रेक लगाया। इसके कारण गोरखपुर से फर्रुखाबाद जा रही एक कार पीछे से बस में टकरा गई। वहीं पर ही करण कुमार पुत्र धनीराम निवासी खिल्ली थाना सदर कोतवाली जनपद रायबरेली की कार पीछे आकर रुकी। इस कार के रुकते ही एक अज्ञात कार ने पीछे से ठोकर मार दिया जिससे दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रोडवेज बस भी इस चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना में कोई हताहत नहीं है। सूचन पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को किनारे करवाकर यातायात संचालित करवाया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
