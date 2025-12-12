कोहरे का कहर: एक के बाद एक टकराती चली गईं गाड़ियां, हाईवे पर रेंगता रहा ट्रैफिक

संक्षेप: लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर कलवारी थानांतर्गत बैली मार्ग पर शुक्रवार को घने कोहरे के चलते एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए। ट्रेलर, पिकअप और कार क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में पिकअप चालक को गंभीर चोटें आईं। जबकि तीन अन्य को हल्की चोटें आईं।

यूपी के बस्ती में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर कलवारी थानांतर्गत बैली मार्ग पर शुक्रवार को घने कोहरे के चलते एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए। जोरदार टक्कर के चलते ट्रेलर, पिकअप और कार क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में पिकअप चालक को गंभीर चोटें आईं। जबकि तीन अन्य को हल्की चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक मनीष कुमार निवासी अमोड़वा थाना नगर बस्ती को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया।

लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। सबसे पहले ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बीच पीछे से आ रही कार भी पिकअप में जा भिड़ी, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार डॉ. प्रभाकर एयर बैग खुलने से बाल-बाल बच गए। जबकि पिकअप चालक मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए। कोहरे के चलते क्षतिग्रस्त वाहनों में दो अन्य कार आ भिड़ीं। हालांकि गति कम होने के कारण मामूली नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाने के साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर आवागमन को बहाल कराया।

घने कोहरे ने तानी चादर, हाईवे पर रेंगती रहीं गाड़ियां शुक्रवार को बस्ती में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जबकि घने कोहरे ने पूरे जिले को सफेद चादर ओढ़ा दी। दृश्यता घटकर महज कुछ मीटर रह गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को रेंग-रेंगकर चलना पड़ा। कोहरे की मार से सुबह का सफर बेहद मुश्किल हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारी और राहगीर सब परेशान रहे। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जो घंटों रेंगती रहीं। फोरलेन पर छावनी, हर्रैया, सांऊघाट व कप्तानगंज के ग्रामीण इलाकों में कोहरा सबसे ज्यादा घना रहा, जहां दृश्यता नाममात्र की रह गई। ठंड की चपेट में आते ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे घर से निकले। बाजारों, चौक-चौराहों और सड़कों पर राहगीर अलाव की तलाश में भटकते नजर आए। कई जगह स्थानीय निवासियों ने कागज, गत्ता और लकड़ी जलाकर ठिठुरन से दो-चार पल की राहत पाई। ठंड बढ़ते ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल चौराहा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव जलाने की मांग तेज हो गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और तेज हो सकता है।