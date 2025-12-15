यूपी में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार; वंदेभारत, शताब्दी और वैशाली समेत दर्जनों गाड़ियां घंटों लेट

संक्षेप: सोमवार को कोहरे ने दर्जनों ट्रेनों की रफ्तार को रोक दिया। वंदे भारत, शताब्दी, वैशाली, नार्थ ईस्ट, गोमती एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें लेट रही। सोमवार को नई दिल्ली से वाया अलीगढ़ लखन ऊ को जाने वाली गोमती एक्सप्रेस 2:25 घंटे लेट रही।

सर्दी बढ़ने के साथ ही अब कोहरा भी कहर ढहाने लगा है। कोहरा आम लोगों पर ही नहीं रेलवे पर भी भारी पड़ने लगा है। सोमवार को कोहरे ने दर्जनों ट्रेनों की रफ्तार को रोक दिया। वंदे भारत, शताब्दी, वैशाली, नार्थ ईस्ट, गोमती एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें लेट रही। सोमवार को नई दिल्ली से वाया अलीगढ़ लखन ऊ को जाने वाली गोमती एक्सप्रेस 2:25 घंटे लेट रही। दिल्ली टूंडला मेमू एक्सप्रेस समय से 1:18 घंटे की देरी से पहुंची। टूंडला गाजियाबाद ईएमयू 36 मिनट, सुबेदारगंज से चलकर कटरा को जाने वाली जम्मू मेल 40 मिनट की देरी से पहुंची। नई दिल्ली से चलकर प्रयागराज को जाने वाली स्पेशल ट्रेन 1:16 घंटे की देरी आई। नई दिल्ली से चलकर कानपुर को जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस 1:38 घंटे की देरी अलीगढ़ आई।

अलीपुर से दिल्ली को जाने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 1:35 घंटे की देरी से अलीगढ़ पहुंची। हावड़ा से चलकर वाया अलीगढ़ कालका को जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस 1:35 घंटे की देरी से आई। सीमांचल एक्सप्रेस 55 मिनट की देरी से पहुंची। टाटानगर से जम्मू तवी को जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस 1:48 घंटे कर देरी से अलीगढ़ आई। पुरी से चलकर आनंद विहार को जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस 1:56 घंटे की देरी से आई। लखनऊ से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 55 मिनट की देरी से पहुंची। अयोध्या चलकर वाया अलीगढ़ आनंद विहार को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 57 मिनट की देरी से पहुंची।

गरीब रथ चार घंटे रही लेट आनंद विहार से वाया अलीगढ़, कानपुर लखनऊ पटना होते हुए भागलपुर एक्सप्रेस 4:04 घंटे की देरी से अलीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ से प्रयागराज संगम को जाने वाली 48 मिनट की देरी से पहुंची। कटिहार से चलकर अमृतसर को जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस 33 मिनट, महाबोधी एक्सप्रेस 14 मिनट लेट रही। प्रयागराज से चंडीगढ़ को जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 2:25 घंटे की देरी से अलीगढ़ आई। भटिंडा से चलकर बालूरघाट को जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस 4:48 घंटे की देरी पहुंची।

कोहरे की चादर में लिपटा अलीगढ़ अलीगढ़। सर्दी के सीजन का पहला घना कोहरा लेकर सोमवार की सुबह ने दस्तक दी। देर शाम को शहर में चारों ओर कोहरे की मोटी चादर नजर आई। दिन में भी सड़कों पर सामान्य दिनों की चहल-पहल गायब रही। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर ही सफर करना पड़ा। जैसे-जैसे दिन ढलता गया कोहरा भी बढ़ता गया। मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक हर ओर धुंध छाई रही। दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई।