Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFog causes 7 vehicles to collide on Agra Gwalior Highway 2 killed
कोहरे का कहर, आगरा-ग्वालियर हाईवे पर आपस में टकराईं 7 गाड़ियां; दर्दनाक हादसे में 2 की मौत

कोहरे का कहर, आगरा-ग्वालियर हाईवे पर आपस में टकराईं 7 गाड़ियां; दर्दनाक हादसे में 2 की मौत

संक्षेप:

आगरा–ग्वालियर हाईवे पर सोमवार सुबह घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। इरादतनगर थाना क्षेत्र में खारी नदी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में पांच ट्रक और दो कारों की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

Jan 05, 2026 12:19 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। थाना इरादतनगर क्षेत्र में आगरा–ग्वालियर हाईवे पर खारी नदी के पास नगला इमली इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे घने कोहरे के कारण पांच ट्रक और दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान इमरान पुत्र उस्मान निवासी किरावली और विष्णु पुत्र घनश्याम निवासी का कुआं के रूप में हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

ये भी पढ़ें:4 लाख की सुपारी देकर बड़े भाई को मरवाया, हाफ एनकाउंटर के बाद दो किलर गिरफ्तार

इटावा में डंपर की टक्कर से पिता और उसके दो बेटों की मौत

उधर, इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर शाम एक डंपर की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई। जसवंत नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कमल भाटी ने बताया कि आगरा-इटावा राष्ट्रीय राज मार्ग 19 पर जमुना बाग के निकट रविवार की देर शाम करीब 7:30 बजे विनीत कुमार अपने दो बेटों के साथ मोटर साइकिल से एक कार्यक्रम मे शामिल होने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

भाटी ने बताया कि उधर से गुजर रहे राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को निकटवर्ती सीएचसी अस्पताल जसवंत नगर पहुचाया, जहां चिकित्सकों ने फिरोजाबाद के नगला खंडर थाना क्षेत्र के कौरारी खेड़ा निवासी विनीत कुमार (40) एवं उनके दो बेटों मोहित (10) और निशांत (आठ) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Agra Agra News Road Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |