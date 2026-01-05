कोहरे का कहर, आगरा-ग्वालियर हाईवे पर आपस में टकराईं 7 गाड़ियां; दर्दनाक हादसे में 2 की मौत

संक्षेप: आगरा–ग्वालियर हाईवे पर सोमवार सुबह घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। इरादतनगर थाना क्षेत्र में खारी नदी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में पांच ट्रक और दो कारों की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

यूपी के आगरा में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। थाना इरादतनगर क्षेत्र में आगरा–ग्वालियर हाईवे पर खारी नदी के पास नगला इमली इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे घने कोहरे के कारण पांच ट्रक और दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान इमरान पुत्र उस्मान निवासी किरावली और विष्णु पुत्र घनश्याम निवासी का कुआं के रूप में हुई है।

हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

इटावा में डंपर की टक्कर से पिता और उसके दो बेटों की मौत उधर, इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर शाम एक डंपर की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई। जसवंत नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कमल भाटी ने बताया कि आगरा-इटावा राष्ट्रीय राज मार्ग 19 पर जमुना बाग के निकट रविवार की देर शाम करीब 7:30 बजे विनीत कुमार अपने दो बेटों के साथ मोटर साइकिल से एक कार्यक्रम मे शामिल होने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी।