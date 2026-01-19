यूपी में कोहरा बना काल, 24 घंटे में सड़क हादसों में 20 की मौत, कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी

संक्षेप: शीतलहर से जूझ रहे लोगों पर रविवार को कोहरा काल बनकर टूटा। रविवार को 17 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। कम दृश्यता से अलग-अलग हुए हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें अवध क्षेत्र में 9 लोगों की जान चली गई।

यूपी में शीतलहर से जूझ रहे लोगों पर रविवार को कोहरा काल बनकर टूटा। रविवार को 17 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। इनमें आठ में तो दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। नतीजतन सड़क हादसों की बाढ़ आ गई। रविवार को कम दृश्यता से अलग-अलग हुए हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें अवध क्षेत्र में 9, मुरादाबाद मंडल में 5,आजमगढ़ में दो, रोजा में दो, बुलंदशहर और बरेली में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। 20 जनवरी के बाद कोहरा कम होने के आसार हैं।

बहराइच में तीन हादसों में तीन लोगों की जान चली गई। सुलतानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के शारदा सहायक खंड 16 नहर की पटरी पर बाइक से बाजार जा रही छात्राओं को मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया जिससे दो छात्राओं की मौत हो गई। अमेठी में बस व कार की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। फुरसतगंज के अकेलवा चौराहे पर बस-पिकअप की टक्कर में पिकअप चालक की मौत हो गई। रायबरेली में बुजुर्ग की जान चली गई गई।

बाराबंकी में गोंडा-बहराइच मार्ग पर बस, कार और इनोवा की टक्कर में यात्री की मौत हो गई। आजमगढ़ में चार वाहनों के टकराने से दो की मौत हो गई। रोजा में ट्रक ने बाइक-टेंपो को रौंद दिया, हादसे में साले-बहनोई की मौत हो गई। बुलंदशहर में कोहरे में नाले में गिरने से स्कूटी सवार की जान चली गई। मुरादाबाद मंडल में हुए सड़क हादसों में पिता-पुत्र समेत पांच की मौत हो गई। रामपुर के शहजादनगर में टेंपो ने बाइक पर सवार पिता-पुत्र, भतीजे को कुचल दिया। गजरौला-मूंढापांडे के पास 17 वाहन टकरा गए। अमरोहा में कार खंदक में गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। पिकअप पलटने से एक मजदूर की जान चली गई। बरेली में नेशनल हाईवे पर 25 वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। हादसे में रोडवेज बस चालक की मौत हो गई, 26 लोग घायल हुए।