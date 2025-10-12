ड्रोन उड़ाते ही रडार पर आ जाएंगे आप, पोर्टल पर होगा हर खरीदार का डाटा; योगी सरकार का आदेश

सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ ने यूपी के पुलिस कमिश्नरी वाले जिलों के पुलिस आयुक्तों और गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में ड्रोन संचालकों और विक्रेताओं का पंजीकरण अभियान चलाएं। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब आसान नहीं होगा। उड़ाते ही रडार पर आ जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ड्रोन खरीदने से लेकर इस्तेमाल करने वाले तक की पूरी जानकारी अब विक्रेता को पोर्टल पर देनी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर समेत अयोध्या, मथुरा आदि पुलिस कमिश्नरी वाले दस जिलों में यह व्यवस्था लागू हो गई है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

प्रदेश की ‘ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति-2023’ के तहत विकसित ऑनलाइन पोर्टल “यूनिफाइड ड्रोन एप्लीकेशन एंड ऑथराइजेशन नेटवर्क (यूपी उड़ान) अब औपचारिक रूप से गो लाइव हो गया है। यह पोर्टल https://udaan.up.gov.in पर उपलब्ध। फिलहाल संचालन सहायता अवधि के अंतर्गत 4 अगस्त 2026 तक कार्य करेगा। इसके जरिये ड्रोन संचालन, अनुमति, बिक्री और निगरानी से जुड़ी सारी प्रक्रिया अब एक ही मंच पर ऑनलाइन दर्ज और नियंत्रित होगी। बिना पंजीकरण ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है।

सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ ने प्रदेश के पुलिस कमिश्नरी वाले जिलों के पुलिस आयुक्तों और गोरखपुर, अयोध्या व मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में ड्रोन संचालकों और विक्रेताओं का पंजीकरण अभियान चलाएं और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। हर जिले में ‘ड्रोन रजिस्टर’ रखा जाए और सभी ड्रोन की जानकारी ‘यूपी उड़ान’ पोर्टल पर दर्ज की जाए। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रणाली न केवल सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेगी, बल्कि सर्वेक्षण, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और आपदा राहत कार्यों में भी अहम भूमिका निभाएगी।

अवैध-संदिग्ध उड़ान पर तुरंत कार्रवाई होगी ओमनीनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस पोर्टल का विकास किया है। उसके अनुसार यह प्लेटफॉर्म ड्रोन संचालन को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएगा। हर पंजीकृत ड्रोन का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और किसी भी अवैध या संदिग्ध उड़ान पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी।

पायलट प्रोजेक्ट में शामिल जिले पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिले को इस प्रणाली में शामिल किया गया है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है।