Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब उड़ान में मुफ्त पढ़ सकेंगे किताबें, यूपी के इस एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्लाईब्रेरी

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर और भी यादगार होगा। दरअसल, एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फ्लाईब्रेरी की शुरुआत की गई है। यात्री एयरपोर्ट की लाइब्रेरी से अपनी पसंद की किताब मुफ्त में लेकर फ्लाइट में पढ़ सकेंगे।

Flybrary at Prayagraj Airport
प्रयागराज एयरपोर्ट पर फ्लाईब्रेरी, मुफ्त किताबें पढ़ सकेंगे यात्री

पीयूष श्रीवास्तव, प्रयागराज

Prayagraj Airport: अब प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों का हवाई सफर और भी यादगार होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ‘फ्लाईब्रेरी’ की शुरुआत की है। यात्री एयरपोर्ट की लाइब्रेरी से अपनी पसंद की किताब मुफ्त में लेकर उड़ान में पढ़ सकेंगे।

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि यात्री किताब को अपने गंतव्य तक साथ ले जा सकते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद संबंधित एयरपोर्ट की फ्लाईब्रेरी में किताब वापस करने का प्रावधान है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान पढ़ने की सुविधा मिलने के साथ किताबों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि योजना शुरू होते ही पांच यात्रियों ने लाइब्रेरी से किताबें तो लीं, लेकिन उन्हें वापस जमा नहीं किया।

एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि जागरूकता बढ़ने के साथ लोग इस व्यवस्था का जिम्मेदारी से पालन करेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक गणेश यादव ने बताया कि फ्लाईब्रेरी का उद्देश्य यात्रियों के सफर को ज्ञानवर्धक और मनोरंजक बनाना है। उन्होंने शहर के लोगों से इस पहल को सफल बनाने के लिए अच्छी और उपयोगी किताबें दान करने की अपील भी की है। अभी योग और धार्मिक किताबें ही ज्यादा हैं।

ये भी पढ़ें:कोसी-गंडक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्टील प्लांट; सम्राट के बड़े ऐलान

जिले में पांच स्थानों पर चार करोड़ से बनेंगे हेलीपैड

यूपी की प्रत्येक तहसील और ब्लॉक स्तर पर स्थायी हेलीपैड बनाए जाने की योजना में प्रयागराज भी जुड़ गया है। हालांकि अभी जिले में पांच ही हेलीपैड बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए चार करोड़ का प्रस्तावित बजट शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। हेलीपैड बनाने का उद्देश्य वीवीआईपी मूवमेंट को सुगम बनाने, आपदा राहत व बचाव कार्यों को तेजी के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम-द्वारका से साउथ दिल्ली और IGI एयरपोर्ट जाना होगा आसान; परियोजना मंजूर

प्रयागराज के इन स्थानों पर बनाएं जाएंगे हेलीपेड

अभी प्रयागराज जिले के करछना, चाका, कोरांव, मांडा और मेजा तहसील मुख्यालय के पास हेलीपैड बनाया जाना है। शासन से निर्देश पर जून के तीसरे सप्ताह में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड की ओर से प्रस्ताव तैयार कराया गया था। पांच जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्राधिकरण के कार्यालय में पीडब्ल्यूडी के इस वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की थी। विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान पांच स्थानों पर हेलीपैड बनाने की अनुमानित लागत एक करोड़ 97 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया था।

ये भी पढ़ें:नोएडा एयरपोर्ट के पास बसेगा नया शहर, 8 हजार हेक्टेयर में बसाई जाएगी सिटी

अभी दस दिन पहले शासन से दोबारा अनुमानित लागत का प्रस्ताव भेजने का निर्देश मिला। जिसके बाद प्रांतीय खंड ने कुल चार करोड़ की अनुमानित लागत का बजट तैयार किया। लागत के हिसाब से प्रत्येक हेलीपैड को बनाने के लिए 80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रस्ताव को तीन दिन पहले मुख्यालय को भेजा गया। प्रांतीय खंड के अधिशाषी अभियंता पीके राय ने बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह तक बजट को मंजूरी मिल सकती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Prayagraj Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।