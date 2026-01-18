Hindustan Hindi News
मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का महासंगम, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा

संक्षेप:

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। साधु-संतों और श्रद्धालुओं के महासंगम के बीच संगम तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।

Jan 18, 2026 01:48 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघ मेले में आज मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर साधु-संत और आम लोगों का महासंगम देखने को मिला। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर के द्वारा श्रद्धालुओं के ऊपर और साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा कराई गयी। यह पुष्प वर्षा सनातन की आस्था को सम्मान के तौर पर करायी जा रही है।

माघ महीने में मौनी अमावस्या पर करोड़ों की भीड़ को मैनेज करके स्नान कराया जा रहा है उसे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तीर्थराज प्रयाग में आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हुई 'पुष्पवर्षा' आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है।'

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को पुलिस ने रोका

उधर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस ने संगम तट पर जाने से रोक दिया जिससे मेला क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। शंकराचार्य के काफिले को रोकने पर समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, और देखते ही देखते समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई।

पुलिस प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन' घोषित किया गया था। जिसके कारण किसी भी वीआईपी मूवमेंट और बड़े काफिले या वाहन को मेला क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन शंकराचार्य अपने काफिले के साथ संगम तट जाने लगे जिसके बाद प्रशासन ने उनके काफिले को बीच में ही रोक दिया। पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समर्थकों को धक्का देकर पीछे हटाया, जिससे संतों में भारी गुस्सा देखने को मिला।

डेढ़ करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

रात 12 बजे से अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई हुई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और पीएसी के जवान के साथ आरपीएफ के साथ यूपी एटीएस की टीम भी स्नान घाटों पर मुस्तैद है। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार रात्रि 12 बजे से मेला क्षेत्र में स्नान घाट पर भ्रमण किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टीम को लाउड स्पीकर के माध्यम से दिशा निर्देश दिए।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
