Floods wreak havoc UP more than 150 villages inundated many districts alert for heavy rain after two days यूपी में बाढ़ का कहर, कई जिलों में 150 से ज्यादा गांव जलमग्न, दो दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFloods wreak havoc UP more than 150 villages inundated many districts alert for heavy rain after two days

यूपी में बाढ़ का कहर, कई जिलों में 150 से ज्यादा गांव जलमग्न, दो दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट

यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। हरदोई, उन्नाव, कानपुर, मथुरा और बागपत में बड़ी संख्या में गांव पानी में घिर गए हैं, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताTue, 19 Aug 2025 10:11 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में बाढ़ का कहर, कई जिलों में 150 से ज्यादा गांव जलमग्न, दो दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Update: यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। हरदोई, उन्नाव, कानपुर, मथुरा और बागपत में बड़ी संख्या में गांव पानी में घिर गए हैं, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने 22 से 23 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

हरदोई में गंगा के अलावा रामगंगा और गर्रा नदी के उफनाने से करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 50 से ज्यादा संपर्क मार्ग डूब गए हैं। कानपुर और उन्नाव के 54 गांवों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 12 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं, जिससे तटीय इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं, बागपत में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे दिल्ली तक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, पूर्वांचल में राहत है। अच्छी खबर यह है कि गोरखपुर और आसपास के जिलों में राप्ती और सरयू नदियों का जलस्तर कम हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्नदाब का क्षेत्र अब कमजोर पड़कर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे मानसून की ट्रफ लाइन एक बार फिर उत्तर प्रदेश की ओर आएगी। इसके साथ ही, एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इन मौसमी गतिविधियों से 22 से 23 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और बिगड़ सकती है।

UP Floods UP Weather Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |