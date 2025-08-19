यूपी में बाढ़ का कहर, कई जिलों में 150 से ज्यादा गांव जलमग्न, दो दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट

यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। हरदोई, उन्नाव, कानपुर, मथुरा और बागपत में बड़ी संख्या में गांव पानी में घिर गए हैं, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।

UP Weather Update: यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। हरदोई, उन्नाव, कानपुर, मथुरा और बागपत में बड़ी संख्या में गांव पानी में घिर गए हैं, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने 22 से 23 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

हरदोई में गंगा के अलावा रामगंगा और गर्रा नदी के उफनाने से करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 50 से ज्यादा संपर्क मार्ग डूब गए हैं। कानपुर और उन्नाव के 54 गांवों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 12 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं, जिससे तटीय इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं, बागपत में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे दिल्ली तक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, पूर्वांचल में राहत है। अच्छी खबर यह है कि गोरखपुर और आसपास के जिलों में राप्ती और सरयू नदियों का जलस्तर कम हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है।