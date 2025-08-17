Flood victims' anger burst out in front of Minister Swatantra Dev Singh when he started leaving without listening then मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने फूटा बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा, बिना सुने जाने लगे तो..., पुलिस ने संभाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsFlood victims' anger burst out in front of Minister Swatantra Dev Singh when he started leaving without listening then

फर्रुखाबाद में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री के सामने समस्याओं का अंबार लगा दिया। मंत्री बिना सुने जाने लगे तो महिलाएं हंगामा करने लगीं। उनके पीछे भागने लगीं। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला।

Yogesh Yadav फर्रुखाबाद, संवाददाताSun, 17 Aug 2025 09:51 PM
यूपी के फर्रुखाबाद में कई दिन से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने और उनसे संवाद करने जमापुर मोड़ पहुंचे योगी सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने गांधी गांव की महिलाओं ने हंगामा कर दिया। उनकी शिकायत रही कि बाढ़ से उनका सबकुछ तबाह हो गया, लेकिन प्रशासन की ओर से कम नुकसान दिखाया गया है। इसके अलावा उनकी बात न सुनने पर भी बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री पर नाराजगी जताई। करीब 15 मिनट तक रुकने के बाद उनकी बातें बिना सुने मंत्री चलने लगे तो महिलाएं उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगीं। पुलिस ने रोका तो उनसे धक्कामुक्की भी की। किसी तरह पुलिस ने महिलाओं को संभाला। मंत्री ने प्रशासनिक अफसरों को उनकी समस्याओं का निदान कराने को कहा है।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आगमन को देखते हुए पहले से ही जमापुर मोड़ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। राहत सामग्री भी पीड़ितों के पास पहले से ही रख दी गई थी। काफिले के साथ मंत्री दोपहर करीब सवा दो बजे जमापुर मोड़ पहुंचे और टेंट के नीचे बैठकर ग्रामीणों से बातचीत की। बाढ़ की स्थिति की भी जानकारी ली। करीब 15 मिनट रुकने के बाद मंत्री जाने लगे तो हंगामा बढ़ गया। गांधी गांव की महिलाएं और पुरुष मंत्री से मिलने के लिए कार के आगे पहुंचने की कोशिश करने लगे। महिलाओं का आरोप है कि उनके गांव में सब कुछ तबाह हो गया है, फिर भी प्रशासन उनका नुकसान कम दिखा रहा है।

महिलाएं तेज कदमों से जब नारेबाजी कर आगे बढ़ने लगीं तो पुलिस के हाथपांव फूल गए। सीओ संजय वर्मा ने महिलाओं को किसी तरह रोका। मंत्री ने कार से जाने के दौरान यह सारा नजारा देखा तो अफसरों से सख्त लहजे में नाराजगी जताई। कहा कि इनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए। महिलाओं का कहना था कि मंत्री को रुककर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। मगर मंत्री कुछ लोगों से ही हालचाल लेकर चले गए। आरोप है कि उन लोगों को राहत सामग्री भी नहीं दी जा रही है।

गंगा खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर, 250 गांव चपेट में

गंगा अभी भी विशाल रूप धारण किए है तो वहीं रामगंगा नदी भी रौद्र रूप में है। बांधों से पानी की मात्रा में कमी आने के बाद फिलहाल गंगा के जलस्तर में मामूली कमी आई है। इसके बाद भी जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। रामगंगा नदी भी खतरे के निशान के करीब है। गंगा और रामगंगा के रौद्र रूप के कारण जनपद के 250 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट मे हैं।

प्रयागराज से बलिया तक बाढ़ का प्रकोप : स्वतंत्र देव सिंह

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रयागराज से बलिया तक बाढ़ की गंभीर समस्या है। बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होने कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने के बाद नदियों में पानी का दबाव बढ़ा है। अगले चार-पांच दिनों में जलस्तर में कमी आएगी। बैराजों से पानी की मात्रा कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सितंबर और अक्तूबर माह में और भी प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि बाढ़ उतरने के बाद गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं।

