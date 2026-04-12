मनचलों पर छेड़खानी पड़ी भारी! महिला ने जड़े थप्पड़, फिर चप्पल से धुना, बाइक छोड़कर भागे युवक

महिला का आरोप है कि यह लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी सुन महिला अपने पति की बाइक से उतरी और दोनों को रोक लिया। इसके बाद महिला ने नीचे उतरकर पहले युवक को थप्पड़ मारे और फिर चप्पल उतारकर पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने आए उसके साथी को भी महिला ने थप्पड़ जड़ दिए।

झांसी में राह चलती महिला से छेड़खानी करना मनचलों को महंगा पड़ गया। आक्रोशित महिला ने छेड़खानी करने वाले बाइक सवार युवकों को बीच सड़क एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद भी जब महिला का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो चप्पल से धुन दिया। इस दौरान महिला का पति उसे मारपीट करने से रोकता रहा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महिला ने थप्पड़ मारे, चप्पल से धुना एक महिला शुक्रवार की शाम अपने पति के साथ मानिक चौक बाजार कर घर जा रही थी। वह जैसे ही जीवनशाह चौराहे के पास पहुंची, तभी शराब के ठेके से निकले दो बाइक सवार कुछ कहने लगे। महिला का आरोप है कि यह लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी सुन महिला अपने पति की बाइक से उतरी और दोनों को रोक लिया। इसके बाद महिला ने नीचे उतरकर पहले युवक को थप्पड़ मारे और फिर चप्पल उतारकर पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने आए उसके साथी को भी महिला ने थप्पड़ जड़ दिए।

बाइक छोड़कर भागे युवक आक्रोशित महिला को देख युवक उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा, जबकि उसका साथी खुद को निर्दोष बताते हुए सीसीटीवी चेक करने की बात कहता रहा। घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ती देख दोनों युवक अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।

लोग बनाते रहे वीडियो महिला की शोहदों की पिटाई का लोगों ने वीडियो बनाया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का मजमा लग गया। लोग घटना को अपने मोबाइल पर कैद करते रहे। महिला का उग्र रूप देखकर लोग भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। वायरल वीडियो का हिन्दुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है। वहीं घटना के दौरान पति बीच-बचाव करता नजर आया। मामला तूल पकड़ता देख शोहदे मौका पाकर भाग निकले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल जरूर की। पर तहरीर नहीं मिलने पर वापस लौट गई।