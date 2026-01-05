Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFlights from Lucknow will triple, the airport will expand; connectivity will improve
लखनऊ से 3 गुना बढ़ जाएंगी फ्लाइटें, एयरपोर्ट का विस्तार होगा; बेहतर होगी कनेक्टिविटी

लखनऊ से 3 गुना बढ़ जाएंगी फ्लाइटें, एयरपोर्ट का विस्तार होगा; बेहतर होगी कनेक्टिविटी

संक्षेप:

राजधानी लखनऊ में  3 गुना फ्लाइटें बढ़ जाएंगी। अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रन वे का विस्तार होगा। इससे लखनऊ से सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी होगी।

Jan 05, 2026 06:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ में अमौसी स्थित एयरपोर्ट का तेजी से विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में लखनऊ से फ्लाइटों की संख्या तीन गुना तक बढ़ जाएगी। अभी यहां से 120 के करीब घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय फ्लाइटें हैं। यह संख्या 2028-29 तक 300 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। रनवे का भी विस्तार होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एयरपोर्ट प्रबंधन रनवे का विस्तार करने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके अलावा रनवे को और अधिक मजबूत और उन्नत किया जा रहा है ताकि भारी विमान (जैसे बोइंग 777 और एयरबस ए350) नियमित रूप से संचालित हो सकें। 2028 तक नया समानांतर टैक्सीवे पूरी तरह सक्रिय होगा, जिससे विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग के बीच का समय कम हो जाएगा। एयरपोर्ट स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नई इमारत बन रही है जो दो साल में तैयार हो जाएगी। मौजूदा समय 72 एटीसी कंट्रोलर विमानों को दिशा प्रदान कर रहे हैं। दो साल में इनकी संख्या 300 हो जाएगी। लखनऊ का एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली की तरह मजबूत होगा और इसकी सीमा का विस्तार भी किया जाएगा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार अभी यात्री क्षमता 1.3 करोड़ है जो दो साल में बढ़कर 3.8 करोड़ हो जाएगी। टर्मिनल के विस्तार का कार्य मौजूदा समय तेजी से चल रहा है। साथ ही विमानों की पार्किंग के लिए 70 एप्रन तक होंगे।

ये भी पढ़ें:नेहा राठौर के पोस्ट को रिपोस्ट करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, बनने लगी लिस्ट
ये भी पढ़ें:सीएम पोर्टल की शिकायतों का झूठा निस्तारण बताने वाले कई जिम्मेदार अफसर फंसे

नया ट्रांसपोर्ट हब बनेगा

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार वर्ष 2028 तक टी-3 के बाहर एक विशाल मल्टी ट्रांसपोर्ट हब तैयार होगा। इसमें एक ही छत के नीचे मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल और मल्टी-लेवल कार पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार और आसपास की जमीन पर एयरोसिटी विकसित की जाएगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के बिजनेस होटल, कन्वेंशन सेंटर और लग्जरी रिटेल आउटलेट होंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |