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बरेली से पहली को दिल्ली, दूसरी को नोएडा की फ्लाइट, फिर गोवा-गुजरात की उड़ान की तैयारी

Yogesh Yadav बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
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यूपी में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही उड़ानों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को जेवर में एयरपोर्ट शुरू होने के बाद बरेली से इसका जुड़ाव दो जुलाई को होगा। एक जुलाई को दिल्ली और दो को नोएडा की फ्लाइट शुरू होगी। इसके बाद गोवा और गुजरात की उड़ान की तैयारी है।

बरेली से पहली को दिल्ली, दूसरी को नोएडा की फ्लाइट, फिर गोवा-गुजरात की उड़ान की तैयारी

UP News: बरेली से दिल्ली और नोएडा जेवर के लिए पहली और दूसरी जुलाई को फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसके बाद गोवा, सूरत, चेन्नई और अहमदाबाद को फ्लाइट सेवाएं देने की तैयारियां चल रही हैं। यात्री सर्वे के बाद बरेली से गोवा, सूरत, चेन्नई और अहमदाबाद को फ्लाइट की मांग बढ़ी गई है। इसलिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं। कई एयर कंपनियों के साथ बैठक भी कर ली गई है। एक जुलाई को दिल्ली और नोयड़ा जेवर को फ्लाइट उड़ान शुरू होगी। इसके बाद गोवा आदि शहरों की एयर कनेक्टिविटी की तैयारियां तेज की जाएंगी।

बरेली हवाई अड्डा प्रबंधन का कहना है, वर्तमान में बरेली एयरपोर्ट से नवी मुंबई और बैंगलूरू को फ्लाइट सेवाएं दी जा रही हैं। एक जुलाई से दिल्ली और दो जुलाई से नोएडा जेवर को फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इन दो नई फ्लाइट के बाद प्रबंधन ने गोवा, सूरत, चेन्नई और अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट के प्रस्ताव का काम शुरू कर दिया है।

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सूरत की फ्लाइट से बरेली के जरी जरादोजी कारोबार को पंख लगेंगे। जरी कारोबारियों के व्यवसाय को रफ्तार मिलेगी। वहीं चेन्नई, अहमदाबाद और गोवा जाना भी आसान हो जाएगा। इस संबंध में एयरलाइंस और डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से भी बात कर ली गई है। कई एयर कंपनियां सर्वे और बरेली एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ बैठक भी कर चुकी हैं।

इस सत्र में बढ़े हवाई यात्री

बरेली एयरपोर्ट प्रबंधक ने पिछले साल में यात्रियों की सर्वे रिपोर्ट बनाई। जिसमें 2024-25 सत्र की अपेक्षा 2025-26 में बरेली से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी हैं। 2024-25 सत्र में बरेली से 1,21,843(एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ तैतालीस) यात्रियों ने यात्रा की है जबकि 2025-26 सत्र में 1,28,170 (एक लाख अट्टाइस हजार एक सौ सत्तर) लोगों ने हवाई यात्रा का आनंद लिया। इस सत्र में 6687 यात्रियों ने अधिक हवाई यात्रा की है।

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बरेली एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश कुमार अग्रवाल के अनुसार एक और दो जुलाई को दिल्ली और नोएडा को फ्लाइट की उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके बाद साउथ को कई शहरों की कनेक्टिविटी पर काम होगा। गोवा, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत को फ्लाइट के संबंध में प्रस्ताव जा चुके हैं। जल्द ही एयरलाइंस और डीजीसीए से सकारात्मक जवाब मिलेगा।

जेवर से लखनऊ के लिए उड़ान शुरू

सोमवार को ही देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होने वाले नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से कामर्शियल उड़ानों का शुभारंभ हुआ है। पहली उड़ान में 172 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और संवाद किया है। इन किसानों की जमीन पर ही एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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