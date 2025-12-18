Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsflight from Delhi turned back mid-air flight from Mumbai was diverted to Jaipur and several other flights were affected
दिल्ली से आ रही फ्लाइट रास्ते से लौटी, मुम्बई से आने वाली जयपुर डायवर्ट, कई उड़ानें प्रभावित

दिल्ली से आ रही फ्लाइट रास्ते से लौटी, मुम्बई से आने वाली जयपुर डायवर्ट, कई उड़ानें प्रभावित

घने कोहरे के चलते गुरुवार को गोरखपुर आ रही स्पाइस जेट और अकासा की फ्लाइट डावयर्ट हो गई। इससे गोरखपुर एयरपोर्ट से यात्रियों को लौटना पड़ा, वहीं विमान से आ रहे यात्रियों की यात्रा खराब हो गई।

Dec 18, 2025 11:03 pm ISTDinesh Rathour गोरखपुर, मुख्य संवाददाता
घने कोहरे के चलते गुरुवार को गोरखपुर आ रही स्पाइस जेट और अकासा की फ्लाइट डावयर्ट हो गई। इससे गोरखपुर एयरपोर्ट से यात्रियों को लौटना पड़ा, वहीं विमान से आ रहे यात्रियों की यात्रा खराब हो गई। शाम को मुम्बई से गोरखपुर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट बीच रास्ते से जयपुर डायवर्ट कर दी गई, जबकि दिल्ली से गोरखपुर आ रही अकासा की फ्लाइट वापस दिल्ली डायवर्ट करनी पड़ी। इसके अलावा कुछ उड़ानें दो घंटे से ज्यादा समय तक देरी के कारण प्रभावित हुईं।

गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार शून्य दृश्यता के चलते दोनों उड़ानें डायवर्ट करनी पड़ीं। मुम्बई की फ्लाइट जयपुर भेजे जाने की वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हुई। कंपनी ने यात्रियों को जयपुर के स्थानीय होटल में ठहराया है। सभी यात्री शुक्रवार को गोरखपुर लाए जाएंगे। विमान डायवर्ट होने से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे मुम्बई और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों ने जमकर नाराजगी जताई। यात्रियों की मांग थी कि उन्हें दूसरे विमान से भेजा जाए। वहीं दिल्ली से गोरखपुर आने वाली स्पाइस जेट और इंडिगो एवं कोलकाता से गोरखपुर की इंडिगो की फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा समय तक देरी से उड़ीं।

एयरपोर्ट पर सिर्फ 5.30 घंटे विमानों का संचालन

बाबतपुर। इस सीजन में गुरुवार को विमानों पर कोहरे का सर्वाधिक असर पड़ा। स्थिति यह रही कि दिन में सिर्फ 5.30 घंटे ही विमानों का संचालन हो सका। बीते 24 घंटे में वाराणसी आने वाले सात विमान डायवर्ट किए गए। वहीं, बाबतपुर आने-जाने वाली 16 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गईं। 19 विमान लेट भी पहुंचे। इनसे आक्रोशित यात्रियों ने हंगामा किया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने खराब मौसम का हवाला देते हुए इन्हें समझाया। एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह दृश्यता सामान्य से काफी कम (50 मीटर) रहने से विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाई। इससे टर्मिनल भवन यात्रियों से भर गया। महानगरों को जाने वाले यात्री विमानों के इंतजार में घंटों इंतजार करते रहे। दोपहर 1.20 बजे एयर इंडिया दिल्ली का पहला विमान उतरा। दिनभर विमानों का संचालन होने के बाद शाम 6.50 बजे संचालन फिर बंद हो गया।

ये उड़ानें रहीं निरस्त

बाबतपुर एयरपोर्ट पर आने वाले एयर इंडिया दिल्ली, एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली, स्पाइसजेट अहमदाबाद, इंडिगो चेन्नई, इंडिगो हैदराबाद, इंडिगो चेन्नई, इंडिगो मुम्बई और अकासा एयर बेंगलुरु का विमान निरस्त रहा।

साढ़े तीन घंटे तक लेट रहीं फ्लाइटें

बाबतपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर दृश्यता सामान्य होने पर विमानो का संचालन शुरू हुआ लेकिन दर्जनों विमान तय समय से काफी लेट पहुंचे। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस मुम्बई का विमान एक घंटे, अकासा एयर बेंगलुरु का विमान 3.36 घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु का विमान 50 मिनट, स्पाइसजेट दिल्ली का विमान 1.45 घंटे, इंडिगो बेंगलुरु का विमान 2 घंटे, एयर इंडिया दिल्ली का विमान 1.20 घंटे, स्पाइसजेट दिल्ली 1.45 घंटे, इंडिगो दिल्ली 1.50 घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु एक घंटे, एयर इंडिया मुम्बई एक घंटे, इंडिगो खजुराहो 1.40 घंटे, अकासा मुम्बई एक घंटे और एयर इंडिया एक्सप्रेस मुम्बई का विमान 2 घंटे देरी से पहुंचा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
