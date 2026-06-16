Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: लखनऊ में फ्लैट, विला और दुकानें, पूरब से पश्चिम यूपी तक 14 परियोजनों को मिली मंजूरी

Yogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

यूपी रेरा ने सात जिलों में 2,285 करोड़ की 14 परियोजनाओं को दी हरी झंडी दे दी है। इसमें सबसे आगे राजधानी लखनऊ है। यहां फ्लैट, विला और दुकानों के साथ स्टूडियो स्पेस विकसित किए जाएंगे। पूरब से पश्चिमी यूपी तक इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

लखनऊ में फ्लैट, विला और दुकानें, पूरब से पश्चिम यूपी तक 14 परियोजनों को मिली मंजूरी

UP News: उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति देते हुए यूपी रेरा ने अपनी 204वीं प्राधिकरण बैठक में सात जिलों की 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान दी है। करीब 2,285.68 करोड़ के निवेश वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3,548 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में परियोजनाएं आ रही हैं। यहां फ्लैट, विला, दुकानों के साथ ही स्टूडियो स्पेस बनेंगे। परियोजनाओं से न केवल नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ सचिव महेन्द्र वर्मा भसी मौजूद थे।

लखनऊ बना परियोजनाओं का सबसे बड़ा केंद्र

स्वीकृत परियोजनाओं और विकसित होने वाली इकाइयों की संख्या के मामले में लखनऊ प्रदेश में सबसे आगे रहा। राजधानी में ₹711.15 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं के तहत 1,270 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इनमें चार आवासीय और तीन व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें फ्लैट, विला, दुकानें और स्टूडियो स्पेस विकसित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में प्लाट या फ्लैट का इंतजार होगा खत्म, दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी बड़ा निवेश

परियोजनाओं की संख्या के आधार पर गौतमबुद्ध नगर दूसरे स्थान पर रहा, जहां ₹208.33 करोड़ के निवेश से दो व्यावसायिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 695 कमर्शियल इकाइयों का विकास किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में सबसे अधिक निवेश वाली परियोजना को मंजूरी मिली है। यहां ₹998.23 करोड़ की लागत से एक बड़ी परियोजना विकसित होगी, जिसके तहत 780 आवासीय इकाइयों और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना जिले में रियल एस्टेट क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में लेक व्यू अपार्टमेंट में फ्लैट लेने का आज से मौका, क्या सुविधाएं और कीमत

अन्य जिलों को भी मिला विकास का अवसर

मथुरा में ₹71.35 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना के माध्यम से 268 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। बरेली में ₹226.63 करोड़ की परियोजना के तहत 374 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। इसके अलावा वाराणसी में ₹9.74 करोड़ के निवेश वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 17 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। बाराबंकी में ₹60.25 करोड़ की लागत से 144 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना को स्वीकृति मिली है।

यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार यूपी रेरा पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता केंद्रित रियल एस्टेट वातावरण विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समयबद्ध स्वीकृति, प्रभावी निगरानी और नियमों के कड़ाई से पालन से उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र का संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित हो रहा है।

ये भी पढ़ें:राजधानी लखनऊ में प्लाट लेने का मौका, प्राइम लोकेशन पर फ्लैट-दुकानें भी ले सकेंगे
ये भी पढ़ें:फ्लैट-प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी राहत, मिलने जा रहीं यह सुविधाएं

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Lucknow UP Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।