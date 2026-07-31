यूपी की राजधानी लखनऊ में तीन आवासीय परियोजनओं में बनने वाले ढाई हजार से ज्यादा फ्लैट की कीमतें तय हो गई हैं। इन फ्लैट की शुरुआती कीमत 8.99 लाख रखी गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

राजधानी लखनऊ में अपना घर का सपना देखने वालों के लिए विकास प्राधिकरण एक बार फिर खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए एक साथ आवासीय योजना तैयार की है। प्राधिकरण ने अपनी तीन प्रमुख आवासीय परियोजनाओं में प्रस्तावित 2504 फ्लैटों की कीमतें तय कर दी हैं। वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने लागत निर्धारण के बाद फ्लैटों का मूल्यांकन किया, जिसे एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एलडीए की नई दरों के अनुसार सबसे सस्ता फ्लैट 8.99 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। सबसे महंगा फ्लैट 94.92 लाख रुपये का होगा। प्राधिकरण का दावा है कि इन योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग के लोगों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार आवास उपलब्ध हो सकेगा।

दो बेडरूम वाले फ्लैट अधिक सुविधाजनक होंगे एलडीए ने दो बेडरूम वाले फ्लैटों की कीमत करीब 35 लाख रुपये रखी है, जिससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं तीन बेडरूम और तीन बेडरूम प्लस स्टडी वाले फ्लैट उच्च आय वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वित्त नियंत्रक ने अपने आदेश में लिखा है कि निर्धारित कीमतों के अतिरिक्त फ्री-होल्ड शुल्क, जल-सीवर शुल्क तथा भूतल और प्रथम तल के लिए नियमानुसार पीएलसी (प्राइम लोकेशन चार्ज) अतिरिक्त भी देय होगा।

अनंत नगर में सबसे ज्यादा फ्लैट नई विकसित की जा रही अनंत नगर आवासीय योजना में स्थित अदिति अपार्टमेंट में कुल 1392 फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां एक बेडरूम वाले फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वहीं शारदा नगर विस्तार योजना के बागेश्वरी अपार्टमेंट में 848 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके अलावा बसंतकुंज योजना के पार्क व्यू अपार्टमेंट में 364 फ्लैट निर्माणाधीन हैं।

एलडीए बैठक में चार टाउनशिप पर लगेगी मुहर वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की 13 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। चार निजी बिल्डरों की प्रस्तावित टाउनशिप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक का सबसे चर्चित प्रस्ताव आईटी सिटी क्षेत्र में लैंड पूलिंग योजना से जुड़ा है। एलडीए जमीन देने वाले परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रहा है।