DJ की आवाज करें निर्धारित, अफवाह फैलाने वालों पर लें सख्त ऐक्शन, कांवड़ यात्रा को लेकर DGP का निर्देश
बरेली पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में मुरादाबाद मंडल के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। दोनों अफसरों ने कांवड़ यात्रा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।
Kanwar Yatra News: कांवड़ यात्रा की समीक्षा बैठक करने बरेली पहुंचे मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीजीपी ने कहा, कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई अराजकता या अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो पुलिस ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटे। डीजीपी ने कांवड़ रूट पर मांस और शराब की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया। पुलिस लाइन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में नौ जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। डीजीपी ने निर्देश देते हुए कहा, पुलिस तीसरे और चौथे सोमवार पर विशेष चौकसी बरते। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी हो तो तुरंत उसकी मदद करें।
डीजीपी ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान कोई घटना होने पर क्यूआरटी टीम बनाएं, जो त्वरित कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने कांवड़ यात्रा में तेज आवाज में डीजे बजाने और उनके साइज को निर्धारित करने के लिए संचालकों से वार्ता करने के निर्देश भी जारी किए। कांवड़ यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करने को कहा। मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव ने गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। उन्होंने शांति से कांवड़ यात्रा पूरी कराने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
कांवड़ यात्रा की समीक्षा मीटिंग में शामिल हुए नौ जिलों के अफसर
गुरुवार को 11 बजे से सर्किट हाउस सभागार में बरेली और मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक हुई। लगभग पौने दो बजे तक चली समीक्षा बैठक में दोनों मंडलों के सभी जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, अमरोहा के डीएम और कप्तान उपस्थित रहे। सभी जिलों ने अपनी तैयारियों के विषय में पीपीटी प्रस्तुत की। बैठक के दौरान डीजीपी ने घटना- दुर्घटना रहित यात्रा संपन्न करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने निर्देश देते हुए कहा कि आसपास के जिलों और राज्य से समन्वय स्थापित कर पूरी यात्रा को संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी समीक्षा की जाए। घटनाओं के पीछे के कारणों को तलाशा जाए ताकि इस बार उनकी पुनरावृत्ति ना हो। बैठक के बाद हुई प्रेसवार्ता में एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा की यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मीट, मछली और शराब की दुकान बंद रहेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।