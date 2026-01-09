Hindustan Hindi News
मेरठ में दलित महिला की हत्या पर 5 घंटे से चल रहा हंगामा, बुलडोजर ऐक्शन के लिए अड़े परिजन

यूपी के मेरठ में दलित युवती का अपहरण के बाद उसकी मां की हत्या के मामले बवाल बढ़ गया है। पांच घंटे से हंगामा जारी है। पीड़ित परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।

Jan 09, 2026 03:27 pm IST
यूपी के मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले के विरोध में शुक्रवार को पांच घंटे बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आ सका है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा जारी है। पीड़ित परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक वे सुनीता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अधिकारी उन्हें समझा रहे है, लेकिन वे उनकी किसी बात की मानने के लिए राजी नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। वहीं सपा की महिला नेता ने एसपी को चूड़ियां सौंपकर विरोध जताया है।

उधर, अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं सहित अन्य नेताओं को गांव में प्रवेश की अनुमति दे दी। सभी नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें न्याय का भरोसा दिला रहे हैं।

गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई सहमति नहीं बन सकी थी।प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि परिजन तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।

संजीव बालियान पहुंचे कपसाड़

कपसाड़ गांव में युवती के अपहरण व विरोध पर उसकी मां की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। सभी दलों के नेता पीड़ितो का दर्द बांटने गांव पहुंच रहे है। भाजपा की तरफ से शुक्रवार दोपहर में पूर्व सांसद संजीव बालियान गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित पक्ष को कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

सपा नेत्री ने एसपी को सौंपी चूड़ियां

कपसाड़ पहुंची सपा नेत्री नेहा गौड़ ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने एसपी देहात अभिजीत सिंह को चूड़ियां भेट की। एसपी चूड़ियां साथ लेकर चले गए।

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय
