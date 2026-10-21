मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबे पांच युवक; 2 की मौत

गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में पांच युवक डूब गए। जिसमें से दो की मौत हो गई। जबकि दो को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं, एक की तलाश जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के साथ लापता युवक की तलाश में जुट गई।

यूपी के गोंडा में विजयादशमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में पांच युवक डूब गए। जिसमें से दो की मौत हो गई। जबकि दो को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं, एक की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के साथ लापता युवक की तलाश में जुट गई।

ये घटना तरबगंज क्षेत्र में का है। जहां भैरमपुर गांव के लोग लक्ष्मणपुर माता स्थान के पास पहुआ घाट पर मूर्ति विसर्जन करने गए थे। इस दौरान पांच युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर सुनकर ग्रामीणों ने 28 वर्षीय रघुवर प्रजापति और 30 वर्षीय प्रदीप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं, 18 वर्षीय सुमित की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद दो युवक लापता हो गए थे। बुधवार सुबह गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रामविलास प्रजापति का शव नदी से बरामद कर लिया। वहीं, भैरमपुर निवासी 16 वर्षीय अभिषेक अब भी लापता है। उधर, घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं लापता युवक की तलाश में गोताखोर और स्थानीय लोग जुटे हैं।

प्रशासन को बिना बताए विसर्जित की जा रही थी प्रतिमा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सविता शुक्ला ने इस मामले में बताया कि हादसा नदी के ऐसे स्थान पर हुआ, जो प्रतिमा विसर्जन के लिए परंपरागत घाट नहीं था उन्होंने कहा कि आयोजकों ने प्रतिमा रखने या विसर्जन की अनुमति भी नहीं ली थी और प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना प्रतिमा विसर्जन किया जा रहा था।

फतेहपुर में विसर्जन के दौरान पांच लोग डूबे उधर, मूर्ति विसर्जन के दौरान फतेहपुर में भीगहरे पानी में जाने से पांच लोग डूब गए। जिसमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के बैजूपुर मजरे कटोघन की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को विसर्जन के लिए तालाब में कुछ लोग गए थे। इनमें पांच किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चीख-पुकार मचने पर आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह दो को बचा लिया, जबकि तीन अन्य को भी बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया।