मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबे पांच युवक; 2 की मौत
गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में पांच युवक डूब गए। जिसमें से दो की मौत हो गई। जबकि दो को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं, एक की तलाश जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के साथ लापता युवक की तलाश में जुट गई।
यूपी के गोंडा में विजयादशमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में पांच युवक डूब गए। जिसमें से दो की मौत हो गई। जबकि दो को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं, एक की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के साथ लापता युवक की तलाश में जुट गई।
ये घटना तरबगंज क्षेत्र में का है। जहां भैरमपुर गांव के लोग लक्ष्मणपुर माता स्थान के पास पहुआ घाट पर मूर्ति विसर्जन करने गए थे। इस दौरान पांच युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर सुनकर ग्रामीणों ने 28 वर्षीय रघुवर प्रजापति और 30 वर्षीय प्रदीप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं, 18 वर्षीय सुमित की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद दो युवक लापता हो गए थे। बुधवार सुबह गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रामविलास प्रजापति का शव नदी से बरामद कर लिया। वहीं, भैरमपुर निवासी 16 वर्षीय अभिषेक अब भी लापता है। उधर, घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं लापता युवक की तलाश में गोताखोर और स्थानीय लोग जुटे हैं।
प्रशासन को बिना बताए विसर्जित की जा रही थी प्रतिमा
उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सविता शुक्ला ने इस मामले में बताया कि हादसा नदी के ऐसे स्थान पर हुआ, जो प्रतिमा विसर्जन के लिए परंपरागत घाट नहीं था उन्होंने कहा कि आयोजकों ने प्रतिमा रखने या विसर्जन की अनुमति भी नहीं ली थी और प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना प्रतिमा विसर्जन किया जा रहा था।
फतेहपुर में विसर्जन के दौरान पांच लोग डूबे
उधर, मूर्ति विसर्जन के दौरान फतेहपुर में भीगहरे पानी में जाने से पांच लोग डूब गए। जिसमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के बैजूपुर मजरे कटोघन की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को विसर्जन के लिए तालाब में कुछ लोग गए थे। इनमें पांच किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चीख-पुकार मचने पर आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह दो को बचा लिया, जबकि तीन अन्य को भी बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया।
हादसे में आदित्य, साजन और अभिमन्यु की मौत हो गई। उधर, परिजनों को हादसे की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इस मामले में कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि किशोरों को अस्पताल पहुंचाया गया। दो को भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें