5 साल की बच्ची को सौतेली मां ने मार डाला; छत पर मिला शव, प्रतापगढ़ में रिश्तों का कत्ल

Feb 27, 2026 12:23 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ के मानधाता क्षेत्र में पांच साल की आयशा की मौत हो गई। बच्ची की मां ने सौतेली मां पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

UP News: प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र के शोभीपुर गांव में पांच वर्षीय आयशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची की मां ने सौतेली मां पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

नियाजुद्दीन ने दो शादियां की

जानकारी के मुताबिक, आयशा के पिता नियाजुद्दीन पेशे से वाहन चालक हैं। करीब चार वर्ष पहले उनका पहली पत्नी आसमां बानों से तलाक हो गया था। तलाक के बाद आसमां अपनी एक वर्षीय बेटी आयशा को लेकर नगर कोतवाली क्षेत्र के दहिलामऊ स्थित अपने मायके में रहने लगी थीं। इस बीच नियाजुद्दीन ने अपने ही गांव की साबिया बानों से दूसरा निकाह कर लिया, जिससे उसके तीन बच्चे हैं।

छत पर मिला बच्ची का शव

बताया जा रहा है कि तलाक के बावजूद नियाजुद्दीन का पहली पत्नी से संपर्क बना हुआ था। करीब एक सप्ताह पहले वह दहिलामऊ पहुंचा और बेटी आयशा को दादी से मिलाने की बात कहकर अपने गांव शोभीपुर ले आया। परिजनों के अनुसार, गुरुवार को नियाजुद्दीन वाहन लेकर बाहर चला गया था। उसी दौरान शाम के समय घर की छत पर आयशा का शव मिला। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

सौतेली मां पर हत्या का आरोप

सूचना मिलने पर आयशा की मां मौके पर पहुंची और सौतेली मां साबिया बानों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। आरोप है कि घर में मौजूद रहते हुए सौतेली मां ने ही वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मानधाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही क्षेत्राधिकारी और एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ की।

पुलिस ने हत्या का केस दर्ज

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बच्ची की मां की तहरीर पर सौतेली मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है।

