अयोध्या में बड़ा हादसा, सरयू नदी में नहाते समय एक ही परिवार की 5 महिलाएं डूबीं, 3 के शव बरामद
अयोध्या में सरयू नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार की दो महिलाओं और तीन किशोरियों समेत पांच लोग नदी में डूब गए। गोताखोरों ने तीन को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, दो किशोरियों की तलाश जारी रही।
UP News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मंगलवार को सरयू नदी में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रौनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव के पास एक ही परिवार की दो महिलाओं और तीन किशोरियों समेत पांच लोग नदी में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से तीन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर शाम तक दो किशोरियों की तलाश जारी रही।
जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब दो बजे एक ही परिवार की दो महिलाएं और तीन किशोरियां सरयू नदी के किनारे घूमने गई थीं। गांव से करीब एक किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद मीरापुर रुदौली निवासी मेराज की 35 साल पत्नी शाहीन नदी में नहाने उतरीं। इसी दौरान वह गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। उन्हें बचाने के लिए 16 साल नाजिया, 15 साल रशीदा, 18 वर्षीय मरियम और 40 वर्षीय सजरूल निशा भी नदी में उतर गईं, लेकिन तेज बहाव की चपेट में आने से सभी डूब गईं।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, गोताखोर और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद सजरूल निशा, शाहीन और मरियम को नदी से बाहर निकाला गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सीओ सदर अरविंद सोनकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि देर शाम तक नाजिया और रशीदा की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान
सोनभद्र में नहाते वक्त नदी में डूबे तीन किशोर
इससे पहले 24 जून को सोनभद्र जिले में सोन नदी में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। जहां चोपन थाना क्षेत्र के मीतापुर गांव के तीन किशोर नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई और नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के मीतापुर ग्राम सभा की कुछ महिलाएं सोन नदी में स्नान करने गई थीं। उनके साथ गांव के कुछ किशोर भी नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान 17 वर्षीय संदीप, 16 वर्षीय बोलबम और 15 वर्षीय दीपक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार नदी में तीनों किशोरों की तलाश में जुट गई।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें