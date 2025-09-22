five thousand legi man groped young woman at gunpoint and attempted to drag her into car पांच हजार लेगी? युवती के पास पिस्टल लेकर आ गया अधेड़, छेड़खानी के बाद गाड़ी में डालने का प्रयास, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsfive thousand legi man groped young woman at gunpoint and attempted to drag her into car

पांच हजार लेगी? युवती के पास पिस्टल लेकर आ गया अधेड़, छेड़खानी के बाद गाड़ी में डालने का प्रयास

आगरा में एक युवती के साथ छेड़खानी की गई। उसके बाद पिस्टल दिखाकर उसे गाड़ी में डालने का भी प्रयास किया। नशे में धुत अधेड़ ने लड़की को देखकर उसकी बोली भी लगाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगराMon, 22 Sep 2025 04:48 PM
यूपी के आगरा में सरेशाम एक युवती को गाड़ी में डालने का प्रयास किया गया। इससे पहले उसके साथ छेड़खानी हुई। युवती को जब एक व्यक्ति ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी उसने पिस्टल निकल ली। नशे में आरोपी ने पिस्टल को बाद में युवती पर भी तानी और उसे घसीटने का प्रयास किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में दिख रहा शख्स एक युवती को जबरन गाड़ी में घीटने की कोशिश करता नजर आ रहा है। अधेड़ उम्र का ये व्यक्ति पहले तो युवती से पांच हजार लेकर साथ चलने की बोल रहा था। युवती ने साहस दिखाया। आरोपित से भिड़ गई। शोर मचाया। भीड़ ने आरोपित की गाड़ी की चाबी निकाल ली। गाड़ी चढ़ाने के प्रयास का भी आरोप है।

घटना शुक्रवार की रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है। 22 वर्षीय युवती अपनी सहेलियों के साथ डिनर करने गई थी। युवती ने मून लाइट के सामने अपनी स्कूटी खड़ी की। पानी की बोतल लेने गई थी। इसी दौरान वहां खड़े एक अधेड़ ने पीछे से आवाज लगाई, पांच हजार लेगी। युवती ने अनसुना कर दिया। आरोपित ने फिर बोला पांच हजार रुपये ले तो बता। युवती ने पीछे मुड़कर देखा। आरोपित ने कहा कि उससे ही बोल रहा है। आरोपी लड़की के पास आ गया। जिससे युवती सहम गई। वह कुछ करती इससे पहले आरोपित ने उसे पकड़ लिया। अपनी गाड़ी में घसीटकर ले जाने लगा।

युवती ने साहस दिखाया। उसे लात मारी और शोर मचाया। भीड़ जमा हो गई। यह देख आरोपित ने पिस्टल निकाल ली। एक व्यक्ति युवती की मदद के लिए आया। आरोपित ने उस पर पिस्टल तान दी। युवती ने शोर मचाना जारी रखा। आरोपित से उलझ गई। उसे खरी खोटी सुनाने लगी। भीड़ जमा हो गई। किसी ने आरोपित की गाड़ी की चाबी निकाल ली। आरोपित हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को धमकाने लगा। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस आती इससे पहले आरोपित भाग गया। युवती का आरोप है कि वह नशे में था। युवती ने भी मोबाइल से आरोपित की गाड़ी का वीडियो बना लिया था। सिकंदरा थाने में मुकदमा लिखाया। आरोप लगाया कि गाड़ी में उसका एक साथी भी था। उसने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था।

आरोपी को पुलिस ने दबोचा, गाड़ी भी जब्त की

पुलिस छानबीन में पता चला कि घटना को राधाकुंज, सिकंदरा निवासी श्यामवीर चौधरी ने अंजाम दिया था। वह मूलत: मथुरा का निवासी था। पुलिस ने देर रात उसे दबोच लिया। उसकी लाइसेंसी पिस्टल और गाड़ी जब्त कर ली। उसके खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट आदि में रिपोर्ट लिखी है। पुलिस को पता चला कि आरोपित शिक्षक है।

Agra News UP Police Video Viral
