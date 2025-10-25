Hindustan Hindi News
five temples in aligarh have been painted with i love mohammed sparking outrage the karni sena insists on action
अलीगढ़ में 5 मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद, तनाव; ऐक्शन पर अड़ी करणी सेना

अलीगढ़ में 5 मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद, तनाव; ऐक्शन पर अड़ी करणी सेना

संक्षेप: अलीगढ़ के बुलाकगढ़ी में दो, जबकि गांव भगवानपुर में दो मंदिरों में अराजतत्वों द्वारा आई लव मोहम्मद लिखा गया था। शनिवार सुबह ग्रामीणों की इस पर नजर पड़ी तो आक्रोश पनप गया। करणी सेना के एक कार्यकर्ता सचिन मौके पर पहुंचे। पुलिस लिखे हुए शब्दों को मिटाने लगी तो सचिन ने विरोध कर दिया।

Sat, 25 Oct 2025 12:16 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर पनपी चिंगारी शनिवार को फिर से अलीगढ़ में सुलग उठी। यहां लोधा क्षेत्र के दो गांवों में पांच मंदिरों में किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। इसके विरोध में करणी सेना और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। जैसे तैसे पुलिस ने इनको समझाकर शांत किया। इसके बाद लिखे गए शब्दों को मिटवाया गया। फिलहाल लोग थाने में जुटे हुए हैं। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी जा रही है।

लोधा क्षेत्र के गांव बुलाकगढ़ी में दो, जबकि गांव भगवानपुर में दो मंदिरों में अराजतत्वों द्वारा आई लव मोहम्मद लिखा गया था। शनिवार सुबह ग्रामीणों की इस पर नजर पड़ी तो आक्रोश पनप गया। गांव के ही करणी सेना के एक कार्यकर्ता सचिन मौके पर पहुंचे। उन्होंने अन्य पदाधिकारियों को सूचना दे दी। पुलिस लिखे हुए शब्दों को मिटाने लगी तो सचिन ने विरोध कर दिया। इस पर पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा।

तब तक करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह चौहान व अन्य लोग आ गए और हंगामा कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। सूचना पर सीओ गभाना संजीव कुमार तोमर दो थानों के पुलिस बल के साथ पहुंचे। इसके बाद हंगामा को शांत किया गया। बाद में कार्यकर्ता थाने में जुट गए। यहां तहरीर दी जा रही थी। सीओ गभाना संजीव कुमार तोमर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में दो टीमें लगा दी गई हैं।

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन

पुलिस ने दावा किया है समाजिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की इस साजिश का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कर दोषियों का पता लगाया जा रहा है। पकड़ में आने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं।
