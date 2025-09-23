Five policemen were suspended for not removing the handcuffs of a son even at the time of his father funeral पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं खोली बेटे की हथकड़ी, दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFive policemen were suspended for not removing the handcuffs of a son even at the time of his father funeral

पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं खोली बेटे की हथकड़ी, दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी पुलिस का रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल ललितपुर में आत्महत्या करने वाले शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने पैरोल पर छूट कर आए बेटे की हथकड़ी न खोलने पर एसपी ने दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ललितपुरTue, 23 Sep 2025 10:06 PM
share Share
Follow Us on
पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं खोली बेटे की हथकड़ी, दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी पुलिस का रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नया मामला ललितपुर जिले का है। जहां आत्महत्या करने वाले मुहर कारोबारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पैरोल पर छूट कर आए बेटे की हथकड़ी न खोलने पर एसपी ने दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। हथकड़ी पहने बेटे का पिता की चिता की परिक्रमा करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इससे मामला एसपी के संज्ञान में आया और कार्रवाई की गई है।

बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ पौने दो करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में कोतवाली सदर क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले शिवम राठौर को जेल भेजा गया था। इससे आहत मुहर कारोबारी पिता लक्ष्मी नारायण राठौर ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रविवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए बेटे को पैरोल देने की मांग करते हुए परिजनों ने इलाइट चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया था। पांच घंटे तक लगे जाम के बाद शिवम को पैरोल पर पुलिस की गाड़ी से श्मशान घाट लाया गया था।

ये भी पढ़ें:बरसाती गड्ढों ने ली 5 मासूमों की जान, गोरखपुर में 2 तो सीतापुर में 3 बच्चे डूबे

हथकड़ी पहने बेटे का चिता की परिक्रमा लगाते वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद राजनीतिक दलों, व्यापारिक संगठनों और समाजसेवी संस्थाओं ने आपत्ति जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि इसका संज्ञान लेते हुए गारद में शामिल रहे उप निरीक्षक सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, श्याम सुन्दर, कांस्टेबल अंकित द्विवेदी, विशिख सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें:बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

चौकी इंचार्ज और बीट सिपाही निलंबित

उधर, लखनऊ क जानकीपुरम चार नंबर चौराहे के पास चेन लूट के विरोध में बदमाशों के धक्के के कुरियर व्यवसायी अतुल कुमार जैन की मौत के मामले में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने रविवार को दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। चौकी इंचार्ज छुइया पुरवा राम गोपाल यादव, मुख्य आरक्षी शिवकांत कुमार को निलंबित कर दिया है।

Up News Uttar Pradesh Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |