पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं खोली बेटे की हथकड़ी, दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी पुलिस का रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल ललितपुर में आत्महत्या करने वाले शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने पैरोल पर छूट कर आए बेटे की हथकड़ी न खोलने पर एसपी ने दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं।

यूपी पुलिस का रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नया मामला ललितपुर जिले का है। जहां आत्महत्या करने वाले मुहर कारोबारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पैरोल पर छूट कर आए बेटे की हथकड़ी न खोलने पर एसपी ने दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। हथकड़ी पहने बेटे का पिता की चिता की परिक्रमा करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इससे मामला एसपी के संज्ञान में आया और कार्रवाई की गई है।

बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ पौने दो करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में कोतवाली सदर क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले शिवम राठौर को जेल भेजा गया था। इससे आहत मुहर कारोबारी पिता लक्ष्मी नारायण राठौर ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रविवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए बेटे को पैरोल देने की मांग करते हुए परिजनों ने इलाइट चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया था। पांच घंटे तक लगे जाम के बाद शिवम को पैरोल पर पुलिस की गाड़ी से श्मशान घाट लाया गया था।

हथकड़ी पहने बेटे का चिता की परिक्रमा लगाते वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद राजनीतिक दलों, व्यापारिक संगठनों और समाजसेवी संस्थाओं ने आपत्ति जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि इसका संज्ञान लेते हुए गारद में शामिल रहे उप निरीक्षक सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, श्याम सुन्दर, कांस्टेबल अंकित द्विवेदी, विशिख सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई है।