70 लाख की रिश्वतखोरी में झांसी के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर समेत 5 गिरफ्तार, UP में CBI का बड़ा ऐक्शन
यूपी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 70 लाख की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने झांसी में जीएसटी विभाग के एक उपायुक्त समेत कुल पांच लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने झांसी में जीएसटी विभाग के एक उपायुक्त समेत कुल पांच लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 70 लाख रुपये की रिश्वत लेने आरोप है।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में झांसी के सीजीएसटी उपायुक्त प्रभा भंडारी के अलावा विभाग के दो अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही दो व्यापारियों में राजू मंगतानी और दुर्गा हार्डवेयर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है।
जांच में सामने आया है कि इस पूरे कथित रिश्वत प्रकरण में अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता की भी अहम भूमिका रही, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अधिवक्ता ने विभागीय अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जीएसटी से जुड़े मामलों में राहत दिलाने और कार्रवाई से बचाने के एवज में रिश्वत की रकम तय की गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।