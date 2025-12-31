Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFive people including Jhansi GST Deputy Commissioner, arrested in a bribery case of Rs 70 lakh; CBI takes action
70 लाख की रिश्वतखोरी में झांसी के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर समेत 5 गिरफ्तार, UP में CBI का बड़ा ऐक्शन

70 लाख की रिश्वतखोरी में झांसी के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर समेत 5 गिरफ्तार, UP में CBI का बड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

यूपी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 70 लाख की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने झांसी में जीएसटी विभाग के एक उपायुक्त समेत कुल पांच लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Dec 31, 2025 05:51 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने झांसी में जीएसटी विभाग के एक उपायुक्त समेत कुल पांच लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 70 लाख रुपये की रिश्वत लेने आरोप है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में झांसी के सीजीएसटी उपायुक्त प्रभा भंडारी के अलावा विभाग के दो अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही दो व्यापारियों में राजू मंगतानी और दुर्गा हार्डवेयर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है।

जांच में सामने आया है कि इस पूरे कथित रिश्वत प्रकरण में अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता की भी अहम भूमिका रही, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अधिवक्ता ने विभागीय अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जीएसटी से जुड़े मामलों में राहत दिलाने और कार्रवाई से बचाने के एवज में रिश्वत की रकम तय की गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today CBI
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |