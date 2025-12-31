70 लाख की रिश्वतखोरी में झांसी के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर समेत 5 गिरफ्तार, UP में CBI का बड़ा ऐक्शन

संक्षेप: यूपी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 70 लाख की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने झांसी में जीएसटी विभाग के एक उपायुक्त समेत कुल पांच लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में झांसी के सीजीएसटी उपायुक्त प्रभा भंडारी के अलावा विभाग के दो अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही दो व्यापारियों में राजू मंगतानी और दुर्गा हार्डवेयर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है।