अंगीठी के धुएं से घुट गया दम, सहारनपुर के 5 लोगों ने हरियाणा में तोड़ा दम

संक्षेप: रात के समय कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे, लेकिन वह मंगलवार सुबह नहीं उठे। सुबह सफाईकर्मी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सफाईकर्मी कोशिश करता रहा। फिर उसने खिड़की से देखा, आवाजें दीं लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। जब किसी भी तरह अंदर से कोई आहट नहीं हुई तो होटल वालों को शक हुआ।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी से निकले धुएं में दम घुटने से सहारनपुर निवासी ठेकेदार और चार मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में दो सगे भाई, जीजा-साले भी शामिल हैं। पांच लोगों की मौत की खबर से सहारनपुर के शेखपुरा कदीम में कोहराम मच गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शेखपुरा कदीम निवासी नूर मोहम्मद (35) ठेकेदारी करता था। नूर मोहम्मद 21 दिसंबर को अपने छोटे भाई सोनू (30), और रामकुमार (46), रोशनपाल (45), मदनपाल (42) को कुरुक्षेत्र ले गया था। इनमें रामकुमार और रोशन जीजा-साले थे। ये सभी पेंटर का काम करते थे।

सोमवार रात खाना खाने के बाद पिपली रोड स्थित होटल स्टर्लिंग रिसोर्ट में रात के समय कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे, लेकिन वह मंगलवार सुबह नहीं उठे। सुबह सफाईकर्मी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक सफाईकर्मी कोशिश करता रहा। फिर उसने खिड़की से देखा, आवाजें दीं लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। जब किसी भी तरह अंदर से कोई आहट नहीं हुई तो होटल वालों को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची। लोगों ने कमरे के अंदर का हाल देखा तो हैरान रह गए।

कुरुक्षेत्र के थाना प्रभारी दिनेश राणा के मुताबिक पांच लोगों को बंद कमरे में मृत पाया गया। जांच में कमरे के अंदर कोयले की अंगीठी मिली। माना जा रहा है कि कमरे के अंदर जल रही अंगीठी से निकले धुएं के कारण दम घुटने से सभी की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे की सूचना सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम में पहुंची तो मातम पसर गया।