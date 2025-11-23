यूपी के इस जिले में बनाई जाएंगी 5 नई पुलिस चौकियां, सुरक्षा को लेकर अहम फैसला

यूपी के बलरामपुर जिले की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पांच नई पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। यह चौकी उन क्षेत्रों में बढ़ती संख्या संग पिछले तीन सालों के अपराध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है,ताकि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा सके। इन चौकियों की कमान उपनिरीक्षकों के हाथों में होंगी। इसके लिए एसपी की ओर से मंजूरी दी गई है।

जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं जनसुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है । उन्होंने जिले में पांच नई पुलिस चौकियां स्थापित करने का आदेश जारी किया है। यह नई पुलिस चौकियां थाना कोतवाली उतरौला के पुलिस चौकी बक्सरिया, थाना गैड़ास बुजुर्ग के इटईरामपुर, थाना रेहरा बाजार नयानगर व बढ़या फरीद खां तथा थाना पचपेड़वा के वीरपुर सेमरा में स्थापित की जायेंगी। एसपी ने बताया की इन नई पुलिस चौकियों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार तथा नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस सेवाओं को और अधिक निकट व सुलभ बनाना है। बताया कि नई पुलिस चौकी स्थापित करने का उद्देश्य नागरिक-मैत्री पुलिसिंग को बढ़ावा देना, लोगों को अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाना है। इन नई पुलिस चौकियों के स्थापित होने से क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति और गश्त बढ़ेगी, जिससे चोरी, मारपीट, अवैध गतिविधियों, सड़क अपराधों तथा अन्य आपराधिक घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव होगा। इससे पुलिस की पहुंच तेज होने से अपराधियों में भय बना रहेगा और अपराध दर में कमी आएगी।