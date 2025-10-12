शादी के पांच महीने बाद विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, दहेज के लिए हत्या का आरोप

सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र के सैदापुर गांव में रविवार की सुबह एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। विवाहिता की शादी पांच माह पूर्व हुई थी।

यूपी के सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र के सैदापुर गांव में रविवार की सुबह एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। विवाहिता की शादी पांच माह पूर्व हुई थी। मृतका के मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी न कर पाने के चलते ससुरालीजन पर बेटी की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है।

सैदापुर गांव निवासी सरस्वती (23) पत्नी मुनेश्वर प्रसाद का शव कमरे में छत के कुंडे से फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतका का मायका पिसावां थाना क्षेत्र के नवगवां गांव में है। मृतका के पिता शिव सागर वर्मा ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी पांच माह पूर्व 13 मई को सैदापुर निवासी रामजन के बेटे मुनेश्वर उर्फ गोलू के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले बाइक और सोने की चैन की अतिरिक्त मांग कर रहे थे।

गुरुवार को बेटी के साथ मारपीट की गई। बेटी ने फोन पर उन्हें बताया था, कि ससुराल वाले दहेज में बाइक और चैन की मांग कर रहे हैं। शिव सागर ने बताया कि जब उन्होंने मांग पूरी करने से इनकार किया, तो सरस्वती की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और फिर शव को फंदे से लटका दिया गया। रविवार की सुबह गांव के लोगों ने मायके पक्ष को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मायके पक्ष को ससुराल के सभी सदस्य घर से गायब मिले।