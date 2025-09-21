five minuts me call karen nahi to house pahunch jaungi MLA Pallavi Patel warned Jaunpur SP पांच मिनट में कॉल करें, नहीं तो आवास पहुंच जाऊंगी, विधायक पल्लवी पटेल ने जौनपुर एसपी को दी चेतावनी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पांच मिनट में कॉल करें, नहीं तो आवास पहुंच जाऊंगी, विधायक पल्लवी पटेल ने जौनपुर एसपी को दी चेतावनी

जौनपुर पहुंची कौशांबी जिले में सिराथू विधानसभा की अपना दल कमेरावादी विधायक पल्लवी पटेल के तेवर देखने को मिले। उन्होंने एसपी को फोन मिलाया तो उनके पीआरओ ने उठाया। इस पर उन्होंने एसपी से बात कराने को कहा।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुरSun, 21 Sep 2025 09:05 PM
कौशांबी जिले में सिराथू विधानसभा की अपना दल कमेरावादी विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को पुलिस अधीक्षक जौनपुर को फोन किया तो उनके पीआरओ ने फोन उठाया। पीआरओ ने फोन पर कहा कि साहब व्यस्त हैं थोड़ी देर में बात करेंगे। इस पर विधायक ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि पांच मिनट में कॉल बैक नहीं आया तो वह आवास पर आ जाएंगी। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक का फोन आया और बात करने के पश्चात विधायक का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल, जौनपुर जिले में पिछले दिनों जमीन विवाद के जमकर पत्थर बाजी और मारपीट हुई थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।

रविवार को उसी मामले को लेकर डॉ. पल्लवी पटेल लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपट्टी पहुंचीं। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। इसके बाद उन्होंने लाइन बाजार के एसओ और तहसीलदार को तलब कर जमकर फटकार लगाई। विधायक ने ज़ब सवाल किया कि तहरीर में जमीन कब्जे का जिक्र है तो सिर्फ शांतिभंग की धाराएं ही क्यों लगाई गईं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूछा कि आखिर कोई 200 लोगों की भीड़ के साथ दीवार कैसे खड़ी कर सकता है और पथराव कर सकता है।

पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा, भाजपा सरकार में लूट-खसोट मची हुई है। सब कुछ सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर हकीकत इसके उलटा है। प्रशासन और पुलिस बेलगाम हो चुकी है। भू-माफिया कुकुरमुत्ता की तरह फैल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे में न्याय नहीं मिला तो फिर सबको देखना होगा कि मैं क्या करती हूं।

