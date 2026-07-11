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पांच मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा...कांवड़ ले जा रहे कांवड़िए ने इंस्पेक्टर को दी धमकी, वीडियो वायरल

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में कांवड़ निकालने के दौरान हंगामा हो गया। कांवड़ यात्रा में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर पुलिस और कांवड़ियों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। इसी दौरान एक कांवड़िए ने इंस्पेक्टर को वर्दी उतरवाने की धमकी दे दी। 

पांच मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा...कांवड़ ले जा रहे कांवड़िए ने इंस्पेक्टर को दी धमकी, वीडियो वायरल

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद जा रही कावड़ में शामिल म्यूजिक सिस्टम को लेकर शहर कोतवाली पुलिस की कांवड़ियों से कहासुनी हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांवड़ियों ने कावड़ शिवचौक मंदिर के सामने रख दिया। हालांकि इसी बीच एक कांवड़िए ने इंस्पेक्टर को पांच मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गाजियाबाद के शिव भक्त मोहित चौधरी के नेतृत्व में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के आह्वान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के शिवचौक पहुंचे थे। जहां शहर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा ने शिवभक्तों के साथ चल रहे विशाल म्यूजिक सिस्टम के ऊपर चढ़े कुछ शिव भक्तों को देखकर उन्हें रोक लिया तो कांवड़ियों से उनकी कहासुनी हो गई। कांवड़ियों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और म्यूजिक सिस्टम को सीज करने की धमकी दी। उसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी यात्रा रोक दी। शिवभक्तों के बीच पहुंचे एएसपी के सिद्धार्थ मिश्रा ने श्रद्धांलुओं की पूरी बात सुनी तथा उन्हें समझा कर संतुष्ट किया। जिस पर कावड़ियों ने उनकी बात को मानते हुए अपनी कावड़ यात्रा के साथ आगे बढ़ गए। हालांकि इस दौरान कुछ पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके संबंध में थाने पर तहरीर दी गई है।

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कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू, 'एआई' कैमरे और 'ड्रोन' से होगी निगरानी

30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए 'एआई' युक्त कैमरे, 'ड्रोन' और विशेष सुरक्षा इकाई तैनात की जाएगी। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नहर मार्ग पर कांवड़ यात्रा के ग्रामीण और शहरी दोनों रूटों पर 'एआई' आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कैमरे बिल्कुल सही समय पर अलर्ट देंगे, जिससे पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी।

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क्या बोली पुलिस

एसएसपी ने बताया कि जिले में लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा हवाई निगरानी के लिए 'ड्रोन' कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी थानों में पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली और सफाई विभागों के अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे, ताकि आपात स्थिति में बेहतर समन्वय हो सके। एसएसपी ने कहा कि अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पुलिस सोशल मीडिया मंचों पर भी निगरानी रखेगी तथा ऐसे संदेशों को पहले ही प्रतिबंधित किया जाएगा और बाद में कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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