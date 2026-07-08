Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नए घर में शिफ्ट होने से ठीक पहले ही उजड़ा परिवार, मुंबई में इमारत ढहने से बस्ती के 5 लोगों की मौत

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, बस्ती
Follow us on Google News
share

मुंबई के मानखुर्द इलाके में जर्जर तीन मंजिला मकान ढहने सेबस्ती जिले के एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला और उसके चार बच्चे मलबे में दब गए, जबकि पति सब्जी लेने बाहर गया था, जिससे उसकी जान बच गई।

नए घर में शिफ्ट होने से ठीक पहले ही उजड़ा परिवार, मुंबई में इमारत ढहने से बस्ती के 5 लोगों की मौत

मुंबई के मानखुर्द इलाके में 5 जुलाई की रात तीन मंजिला मकान ढहने से बस्ती जिले के रहने वाले एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके चार बच्चे शामिल हैं। हादसे के समय पति घर से बाहर होने के कारण सुरक्षित बच गया। सभी शव बुधवार को बस्ती लाए जाएंगे। इस दर्दनाक हादसे से गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर है।

पुरानी बस्ती क्षेत्र के रसूलपुर गांव का रहने वाला मोइनुद्दीन करीब 20 वर्षों से मुंबई में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। शादी के दो महीने बाद ही वह अपनी पत्नी अख्तरजहां को साथ लेकर मुंबई चला गया था। वर्तमान में वह अपनी पत्नी और चार बच्चों 14 साल के कैसर, 7 साल के जलालुद्दीन, 6 साल के सेराजुद्दीन और 3 वर्षीय अनामिया के साथ मानखुर्द इलाके में रहता था। जिस चॉल में मोइनुद्दीन का परिवार रहता था, उसके बगल का एक मकान काफी जर्जर हो चुका था और उसके गिरने का खतरा बना हुआ था। इसी वजह से रविवार बारिश होने के कारण उसकी पत्नी अख्तरजहां चारों बच्चों के साथ पड़ोसी के घर चली गई थी। पूरे दिन बच्चे वहीं खेलते रहे। शाम को अख्तरजहां खाना बनाने के लिए अपने घर लौटी। इसी दौरान पड़ोस की छह वर्षीय एक बच्ची भी खेलने के लिए वहां आ गई। उधर, मोइनुद्दीन सब्जी लेने बाजार गया हुआ था।

ये भी पढ़ें:यूपी में 5 दिनों तक बारिश अलर्ट, पूर्वांचल में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बदरा

तभी अचानक पड़ोस का तीन मंजिला जर्जर मकान भरभराकर उनके घर पर गिर पड़ा। मलबे में दबने से अख्तरजहां, उसके चारों बच्चों और पड़ोस की छह वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मोइनुद्दीन मंगलवार को अपने गांव लौट आया। उसकी पत्नी और बच्चों के शव बुधवार को बस्ती पहुंचेंगे।

ये भी पढ़ें:मुंबई में बड़ा हादसा; तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, दो की मौत

नए घर में जाने से पहले उजड़ गया पूरा परिवार

सिर्फ एक दिन बाद मोइनुद्दीन का पूरा परिवार एक नए घर में जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक हादसे ने पूरे परिवार की जिंदगी छीन ली। मोइनुद्दीन अपने परिवार संग जनता नगर के टिन-शीट वाले छोटे से घर में रहता था। उसने बताया कि जिस तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, उसमें पिछले कई दिनों से दरारें पड़ रही थीं। दीवारों और छत से टाइलें गिर रही थीं और पूरी इमारत एक ओर झुकती दिखाई दे रही थी। खतरे को भांपते हुए मोइनुद्दीन ने रविवार सुबह ही परिवार के साथ मकान खाली करने का फैसला कर लिया था। घर का सामान पैक किया जा चुका था और सोमवार को नए घर में पूरे परिवार संग शिफ्ट होने की तैयारी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रविवार रात इमारत ढह गई और पूरा परिवार मलबे में दब गया।

ये भी पढ़ें:मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल स्कूल-कॉलेज बंद; ठाणे में एक लड़का डूबा
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Basti Basti News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।