मथुरा के एक घर में 5 शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर मिले दूध के गिलास, दीवार पर एक संदेश
यूपी के मथुरा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के पांच लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मरने वालों में पति-पत्नी और तीन बच्चे हैं। मौके पर दूध के गिलास मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि दूध में जहर मिलाकर सभी ने सुसाइड किया है।
यूपी के मथुरा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। महावन के गांव खप्परपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों लाश मिली है। शवों के पास दूध के गिलास मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि पांचों ने दूध में जहर मिलाकर एक साथ सुसाइड कर लिया है। मरने वालों में पति-पत्नी एक बेटा और दो बेटियां हैं। देर रात किसी समय वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह जब सभी नहीं उठे तो परिजनों और आसपास के लोगों घटना की जानकारी हुई। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी ले रही है। मौत का सटीक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद पता चल सकेगा। पुलिस के अनुसार रसोई की दीवार पर आत्महत्या को लेकर संदेश लिखा है।
बताया जाता है कि खप्परपुर निवासी 35 वर्षीय मनीष खेती करते थे। सुबह जब परिवार का कोई सदस्य घर से नहीं निकला तो लोगों को शंका हुई। देखा गया कि मनीष के साथ ही उनकी पत्नी 32 वर्षीय सीमा, पांच वर्षीय बेटी हनी, चार वर्षीय प्रियांशी और दो वर्ष के बेटे पंकज के शव घर में पड़े हुए थे। एक साथ पांच शवों के देख चीख पुकार मच गई। तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
पुलिस के अनुसार घर की रसोई की दीवार पर लिखा है हम स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों को जानने के लिए मनीष के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ में जुटी है। मनीष के घर के बगल में ही उनके दो अन्य भाई रहते हैं। पिता का देहांत कुछ दिन पहले हो चुका है।
फिलहाल परिवार के लोग भी घटना से हैरान हैं। मनीष के भतीजे ने बताया कि सुबह देर तक जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो हम लोगों ने गेट को तोड़ा दिया। अंदर पहुंचे तो सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। उसने बताया कि 2018 में मनीष और सीमा की शादी हुई थी। किसी प्रकार के विवाद का मामला सामने नहीं आ रहा है। किसी से लड़ाई झगड़े की बात से भी परिवार वाले इनकार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें