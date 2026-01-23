Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFive mazar at Lucknow KGMU will be will be demolished if they are not removed on their own, a notice has been posted
लखनऊ केजीएमयू में बनीं 5 मजारों को खुद से नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर, नोटिस चस्पा

लखनऊ केजीएमयू में बनीं 5 मजारों को खुद से नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर, नोटिस चस्पा

संक्षेप:

लखनऊ केजीएमयू में बनीं 5 मजारों को खुद से नहीं हटाया तो बुलडोजर ऐक्शन होगा। इस संबंध में शुक्रवार को पांच मजारों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। मजार हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।

Jan 23, 2026 11:14 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन ने परिसर में बनी पांचों मजारों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मजारों को हटाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में शुक्रवार को पांच मजारों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। मजार हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। खुद से नहीं हटाया तो बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। केजीएमयू के सख्त रुख के बाद परिसर में हलचल बढ़ गई है।

करीब डेढ़ साल पहले केजीएमयू परिसर में अवैध कब्जा और मजारों को हटाने के लिए कमेटी गठित की थी। इसका नोडल डीन डॉ. केके सिंह को बनाया गया था। अवैध कब्जे और मजारों का सर्वे कराया गया था। उस वक्त नेत्र रोग विभाग के बगल की जमीन खाली कराई। वहां मजार को हटाने की कवायद की गई थी लेकिन बखेड़ा खड़ा हो गया। उसके बाद से मामले की कार्रवाई ठप थी। अब धर्मान्तरण प्रयास प्रकरण के बाद मजारों के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है।

केजीएमयू प्रशासन ने शुक्रवार को मजारों को हटाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। ट्रॉमा सेंटर, रेस्पीरेटरी मेडिसिन, क्वीनमेरी, नेत्र रोग विभाग के पीछे मजार हैं। इसके अलावा परिसर में कई अन्य स्थानों पर भी मजार हैं। कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के साथ कर्मचारियों ने सभी मजारों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। 15 दिन के भीतर मजारों को हटाने के लिए कहा गया है। यदि तय समय पर मजारें नहीं हटाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक केजीएमयू में मरीजों का दबाव बढ़ा रहा है। केजीएमयू के विस्तार का काम भी चल रहा है। करीब डेढ़ साल से कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मजारे भी हटाई जाएंगी। मजार के चारों तरफ अतिक्रमण है। इसे हटाया जाएगा। ताकि केजीएमयू के विस्तार को रफ्तार दी जा सके। उन्होंने बताया कि परिसर में अवैध कब्जों की वजह से पार्किंग का संकट खड़ा हो गया है। आवागमन बाधित हो रहा है। यदि 15 दिन में मजार की देख-रेख करने वालों ने खुद से मजार नहीं हटाई तो सख्ती की जाएगी। तय समय के बाद मजार हटाने की कार्रवाई पर आने वाले खर्च की भरपाई देख-रेख करने वालों से की जाएगी।

