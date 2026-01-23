लखनऊ केजीएमयू में बनीं 5 मजारों को खुद से नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर, नोटिस चस्पा

संक्षेप: लखनऊ केजीएमयू में बनीं 5 मजारों को खुद से नहीं हटाया तो बुलडोजर ऐक्शन होगा। इस संबंध में शुक्रवार को पांच मजारों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। मजार हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।

राजधानी लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन ने परिसर में बनी पांचों मजारों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मजारों को हटाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में शुक्रवार को पांच मजारों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। मजार हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। खुद से नहीं हटाया तो बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। केजीएमयू के सख्त रुख के बाद परिसर में हलचल बढ़ गई है।

करीब डेढ़ साल पहले केजीएमयू परिसर में अवैध कब्जा और मजारों को हटाने के लिए कमेटी गठित की थी। इसका नोडल डीन डॉ. केके सिंह को बनाया गया था। अवैध कब्जे और मजारों का सर्वे कराया गया था। उस वक्त नेत्र रोग विभाग के बगल की जमीन खाली कराई। वहां मजार को हटाने की कवायद की गई थी लेकिन बखेड़ा खड़ा हो गया। उसके बाद से मामले की कार्रवाई ठप थी। अब धर्मान्तरण प्रयास प्रकरण के बाद मजारों के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है।

केजीएमयू प्रशासन ने शुक्रवार को मजारों को हटाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। ट्रॉमा सेंटर, रेस्पीरेटरी मेडिसिन, क्वीनमेरी, नेत्र रोग विभाग के पीछे मजार हैं। इसके अलावा परिसर में कई अन्य स्थानों पर भी मजार हैं। कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के साथ कर्मचारियों ने सभी मजारों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। 15 दिन के भीतर मजारों को हटाने के लिए कहा गया है। यदि तय समय पर मजारें नहीं हटाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।