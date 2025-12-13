यूपी में बड़ा फेरबदल, चित्रकूट के सीडीओ समेत पांच IAS अफसरों का तबादला, चार पीसीएस भी बदले

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFive IAS officers including Chief Development Officer Chitrakoot transferred four PCS officers also transferred
यूपी में योगी सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पांच आईएएस अफसरों के अलावा चार पीसीसी का भी तबादला किया गया है। इनमें देवी प्रसाद को पाल को चित्रकूट का सीडीओ बनाया गया है।

Dec 13, 2025 09:24 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी सरकार ने शनिवार को पांच आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस प्रेरणा शर्मा को विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभागाध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण एवं निदेशक रेशम से विशेष सचिव उद्योग और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंवेस्ट यूपी बनाया गया है। राजेश कुमार का चित्रकूट सीडीओ के पद पर किया गया तबादला निरस्त करते हुए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, देवी प्रसाद पाल उप सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट बनाए गए हैं। टीके शिबु विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा को विशेष सचिव उद्यान, विभागाध्यक्ष खाद प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव रेशम के साथ निदेशक रेशम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीसीएस अधिकारियों में सौरभ कुमार पांडेय उपजिलाधिकारी संभल से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) संभल, अजय कुमार त्रिपाठी उप निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय से अपर नगर आयुक्त शाहजहांपुर, पूनम निगम अपर आयुक्त कानपुर मंडल से उप सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज और सुशीला संबद्ध राजस्व परिषद से अपर आयुक्त कानपुर मंडल बनाई गई हैं।

2013 बैच के आईएएस धर्मेंद्र प्रताप सिंह का हुआ प्रमोशन

शासन ने 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन की बड़ी सौगात दी है। जारी आदेश में शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है। शासन के अनुसार यह पदोन्नति एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह को सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति दी गई है। सेलेक्शन ग्रेड मिलने के बाद अधिकारी वरिष्ठ पदों और बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए पात्र हो जाते हैं, जिससे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। जिले के लिए यह खबर खास मानी जा रही है, क्योंकि वर्तमान डीएम के प्रमोशन से शाहजहांपुर को अनुभवी और वरिष्ठ प्रशासनिक नेतृत्व का लाभ मिलता रहेगा। डीएम के प्रमोशन पर सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह, दोनों एडीएम अरविंद कुमार और रजनीश मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार ने बधाई दी। वहीं व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने भी शुभकामनाएं दी है।

