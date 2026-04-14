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यूपी के इस जिले में 5 प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षक सस्पेंड, ऐक्शन से मचा हड़कंप

Apr 14, 2026 10:24 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में  5 प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन सभी को दूसरे स्कूलों में संबद्ध कर खंड शिक्षाधिकारियों को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

यूपी के इस जिले में 5 प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षक सस्पेंड, ऐक्शन से मचा हड़कंप

UP News: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्कूल संचालन में मनमानी और आदेशों की अवहेलना पर मंगलवार को पांच प्रधानाध्यापक और दो शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। इन सभी को दूसरे स्कूलों में संबद्ध कर खंड शिक्षाधिकारियों को जांच अधिकारी नामित किया गया है। सस्पेंड किए गए प्रधानाध्यापकों में से कुछ को समायोजन प्रक्रिया के दौरान दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन अभी तक यह सभी कार्यमुक्त नहीं हुए थे। ऐक्शन के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

बीएसए बीके शर्मा ने बताया कि नौ और 10 अप्रैल को उन्होंने करीब 12 परिषदीय प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों का निरीक्षण किया था। इसमें कई स्कूलों में गड़बड़ियां मिलीं। कंपोजिट विद्यालय कल्लूराम का पुरवा क्षेत्र मऊ में अनुपस्थित मिले परिचारक करुणा शंकर का पत्र व्यवहार रजिस्टर में दर्ज नहीं था। 119 में से सिर्फ 13 बच्चे उपस्थित मिले, जबकि एमडीएम रजिस्टर में बच्चों की संख्या बढ़ाकर अंकित की गई थी। इस लापरवाही और मनमानी पर प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार को निलंबित कर उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रवार संबद्ध किया। कुछ इसी तरह कंपोजिट विद्यालय पहाड़ी भाग दो में भी एमडीएम रजिस्टर में बच्चों की संख्या बढ़ाकर दर्ज की गई थी।

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इसपर सहायक अध्यापक रमेशचंद्र सिंह को निलंबित कर कंपोजिट विद्यालय सरधुवा में संबद्ध किया गया। इनके अलावा दीपिका द्विवेदी प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुरौंधा, सुशील पांडेय प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मटियारा का पुरवा, नवल किशोर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बामनपुर, सरिता देवी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर व नंदकिशोर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ीवा को भी निलंबित कर दिया गया।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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