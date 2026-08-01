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5 कुत्तों और एक सांड़ को जहर देकर मार डाला, गुस्साई भीड़ का हंगामा; कई संदिग्ध हिरासत में

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर
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सांड़ सड़क पर मृत मिला। सांड़ के मुंह से झाग निकल रहा था। एक दिन पहले ही उसी उसी जगह पर 5 कुत्ते भी मृत मिले थे। दो दिन में छह बेजुबानों की मौत पर स्थानीय लोग भड़क उठे। एक मकान में रहने वाले किरायेदार पर जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जमकर हंगामा किया।

five dogs and a bull poisoned to death leading to an angry mob several suspects detained
5 कुत्तों और एक सांड़ को जहर देकर मार डाला, गुस्साई भीड़ का हंगामा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौक सराफा के धोबी मोहाल में पांच कुत्तों की मौत के अगले दिन शुक्रवार सुबह एक नंदी (सांड़) सड़क पर मृत मिला। आशंका है कि इन्हें जहर देकर मारा गया है। बेजुबानों की मौत पर क्षेत्रीय लोग भड़क उठे और जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इलाकाई लोगों ने फुटेज में एक संदिग्ध के कैद होने का दावा कर नारेबाजी भी की। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। वहीं, मामले में पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

नारियल बाजार निवासी अनिल वर्मा ने बताया कि सावन माह के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह घर के पास एक सांड़ सड़क पर मृत मिला, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को उसी जगह पांच कुत्ते भी मृत मिले थे। दो दिन में छह बेजुबानों की मौत पर क्षेत्रीय लोग भड़क उठे। एक मकान में रहने वाले किरायेदार पर साजिश के तहत खाद्य पदार्थों में जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

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क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि केमिकल का काम करने वाला युवक कूड़ा और अन्य सामान सड़क पर फिंकवा रहा है, जिसको खाने से बेजुबानों की लगातार मौत हो रही है। हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया।

फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए

क्षेत्रीय लोग, व्यापारी और पशु प्रेमियों के आक्रोश को देख पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई। टीम ने घटनास्थल के आस-पास के खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर साक्ष्यों का संकलन किया। क्षेत्रीय लोगों के आरोपों को देख पुलिस घंटों सीसी फुटेज खंगालती रही।

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क्या बोली पुलिस

एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय ने बताया कि कुत्ते मृत मिले होने की जानकारी पर नगर निगम टीम उनके शव को लेकर जा चुकी थी। वहीं अगले दिन मिले सांड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में अनिल वर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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