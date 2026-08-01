5 कुत्तों और एक सांड़ को जहर देकर मार डाला, गुस्साई भीड़ का हंगामा; कई संदिग्ध हिरासत में

सांड़ सड़क पर मृत मिला। सांड़ के मुंह से झाग निकल रहा था। एक दिन पहले ही उसी उसी जगह पर 5 कुत्ते भी मृत मिले थे। दो दिन में छह बेजुबानों की मौत पर स्थानीय लोग भड़क उठे। एक मकान में रहने वाले किरायेदार पर जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जमकर हंगामा किया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौक सराफा के धोबी मोहाल में पांच कुत्तों की मौत के अगले दिन शुक्रवार सुबह एक नंदी (सांड़) सड़क पर मृत मिला। आशंका है कि इन्हें जहर देकर मारा गया है। बेजुबानों की मौत पर क्षेत्रीय लोग भड़क उठे और जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इलाकाई लोगों ने फुटेज में एक संदिग्ध के कैद होने का दावा कर नारेबाजी भी की। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। वहीं, मामले में पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

नारियल बाजार निवासी अनिल वर्मा ने बताया कि सावन माह के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह घर के पास एक सांड़ सड़क पर मृत मिला, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को उसी जगह पांच कुत्ते भी मृत मिले थे। दो दिन में छह बेजुबानों की मौत पर क्षेत्रीय लोग भड़क उठे। एक मकान में रहने वाले किरायेदार पर साजिश के तहत खाद्य पदार्थों में जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि केमिकल का काम करने वाला युवक कूड़ा और अन्य सामान सड़क पर फिंकवा रहा है, जिसको खाने से बेजुबानों की लगातार मौत हो रही है। हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया।

फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए क्षेत्रीय लोग, व्यापारी और पशु प्रेमियों के आक्रोश को देख पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई। टीम ने घटनास्थल के आस-पास के खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर साक्ष्यों का संकलन किया। क्षेत्रीय लोगों के आरोपों को देख पुलिस घंटों सीसी फुटेज खंगालती रही।