शादी के 5 दिन बाद दुल्हन ने रात के अंधेरे में प्रेमी के साथ मिलकर किया खेला, दूल्हा हैरान

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में शादी के 5 दिन बाद दुल्हन ने रात के अंधेरे में प्रेमी के साथ मिलकर खेला किया। दुल्हन की हरकत के बारे में जानकारी होने पर दूल्हा हैरान रह गया। दूल्ह ने पुलिस को जानकारी दी है।

यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन ने खेला कर दिया। बरला थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के मजबूत बंधन की डोर पांच दिन में ही टूट गई। सात फेरे लेकर पति के साथ जीवनभर साथ रहने की कसम खाने वाली नवविवाहिता रात को अपने प्रेमी संग फरार हो गए। जानकारी होने के बाद दूल्हा हैरान रह गया । आरोप है कि नवविवाहिता साथ में पति का फोन भी ले गई है। परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। गुरुवार को तहरीर दी जाएगी। पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर नवविवाहिता की तलाश शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बरला क्षेत्र के गांव निवासी युवक की शादी 12 दिसंबर को कासगंज जिले की युवती से हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता हुआ था। बुधवार रात को युवती घर के दूसरे दरवाजे से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। गुरुवार सुबह जब वह कमरे में नहीं मिली तो परिजनों को घटना का पता चला। युवती पति का मोबाइल फोन भी ले गई। युवक के पिता के अनुसार एक दिन पहले उसके प्रेमी का फोन आया था। देवर ने पूछा कि कौन है? तब युवती ने कहा की मेरा भाई है। गांव आने की बोल रहा है, वो कल आएगा।