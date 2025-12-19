Hindustan Hindi News
शादी के 5 दिन बाद दुल्हन ने रात के अंधेरे में प्रेमी के साथ मिलकर किया खेला, दूल्हा हैरान

यूपी के अलीगढ़ में शादी के 5 दिन बाद दुल्हन ने रात के अंधेरे में प्रेमी के साथ मिलकर खेला किया। दुल्हन की हरकत के बारे में जानकारी होने पर दूल्हा हैरान रह गया। दूल्ह ने पुलिस को जानकारी दी है।

Dec 19, 2025 10:36 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन ने खेला कर दिया। बरला थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के मजबूत बंधन की डोर पांच दिन में ही टूट गई। सात फेरे लेकर पति के साथ जीवनभर साथ रहने की कसम खाने वाली नवविवाहिता रात को अपने प्रेमी संग फरार हो गए। जानकारी होने के बाद दूल्हा हैरान रह गया । आरोप है कि नवविवाहिता साथ में पति का फोन भी ले गई है। परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। गुरुवार को तहरीर दी जाएगी। पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर नवविवाहिता की तलाश शुरू कर दी है।

बरला क्षेत्र के गांव निवासी युवक की शादी 12 दिसंबर को कासगंज जिले की युवती से हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता हुआ था। बुधवार रात को युवती घर के दूसरे दरवाजे से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। गुरुवार सुबह जब वह कमरे में नहीं मिली तो परिजनों को घटना का पता चला। युवती पति का मोबाइल फोन भी ले गई। युवक के पिता के अनुसार एक दिन पहले उसके प्रेमी का फोन आया था। देवर ने पूछा कि कौन है? तब युवती ने कहा की मेरा भाई है। गांव आने की बोल रहा है, वो कल आएगा।

उन्होंने बातचीत को सामान्य मानकर अनसुना कर दिया। शादी के पांच दिन ही दुल्हन के फरार होने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। शाम को परिजनों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। बरला थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि परिजनों ने युवती के फरार होने की जानकारी दी है। उन्होंने शुक्रवार को आकर तहरीर देने की बात कही है। मोबाइल फोन के आधार पर युवती की तलाश की जा रही है।

