गोरखपुर में 5 चौकी इंचार्ज सस्पेंड, किशारी से रेप और स्पा में बेचे जाने के मामले में सख्त ऐक्शन

संक्षेप: किशोरी घर से भागने के बाद बेतियाहाता, करीमनगर और बड़हलगंज स्थित स्पा सेंटरों तक पहुंची थी। समय रहते कार्रवाई न होने और आवश्यक निगरानी में चूक पाए जाने पर एसएसपी ने संबंधित चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की है। पांच चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

गोरखपुर में एक किशोरी से दुष्कर्म कर उसे अलग-अलग स्थानों के स्पा सेंटर पर बेचे जाने के सनसनीखेज मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में पांच चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, किशोरी घर से भागने के बाद बेतियाहाता, करीमनगर और बड़हलगंज स्थित स्पा सेंटरों तक पहुंची थी। बावजूद इसके समय रहते कार्रवाई न होने और आवश्यक निगरानी में चूक पाए जाने पर एसएसपी ने संबंधित चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की है। निलंबित किए गए चौकी इंचार्जों में बेतियाहाता, करीमनगर, बड़हलगंज कस्बा, उनवल और विकासनगर चौकी के प्रभारी शामिल हैं। बताया गया कि उनवल चौकी इंचार्ज पूर्व में बड़हलगंज कस्बा चौकी के प्रभारी रह चुके थे, इसी कारण उनके कार्यकाल से जुड़े मामले में भी उन पर कार्रवाई की गाज गिरी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हुआ क्या था? पुलिस के मुताबिक, 13 वर्षीय किशोरी का इंट्राग्राम के जरिए एक किशोर से दोस्ती से हो गई थी। उसके बहकावे में आकर किशोरी पांच जनवरी को घर से निकल गई थी। दोस्त उसे लेकर एक होटल में गया। वहां, उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। किशोरी के आगे पीछे कोई न होने और भागकर आने की जानकारी होने पर होटल मालिक धीरेंद्र उर्फ अभय सिंह ने उसे होटल में बंधक बना लिया। आरोप है कि तीन दिन तक अलग-अलग लोगों ने उससे दुष्कर्म किया और फिर बड़हलगंज के स्पा सेंटर में बेच दिया गया। वहां पर एक सप्ताह तक किशोरी को बंधक बनाकर रखने के बाद तबीयत बिगड़ गई।