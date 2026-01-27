Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfive chauki in charges suspended in gorakhpur strict action taken in case of rape and sale of a teenage girl in spa
गोरखपुर में 5 चौकी इंचार्ज सस्पेंड, किशारी से रेप और स्पा में बेचे जाने के मामले में सख्त ऐक्शन

गोरखपुर में 5 चौकी इंचार्ज सस्पेंड, किशारी से रेप और स्पा में बेचे जाने के मामले में सख्त ऐक्शन

संक्षेप:

किशोरी घर से भागने के बाद बेतियाहाता, करीमनगर और बड़हलगंज स्थित स्पा सेंटरों तक पहुंची थी। समय रहते कार्रवाई न होने और आवश्यक निगरानी में चूक पाए जाने पर एसएसपी ने संबंधित चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की है। पांच चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

Jan 27, 2026 08:03 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर में एक किशोरी से दुष्कर्म कर उसे अलग-अलग स्थानों के स्पा सेंटर पर बेचे जाने के सनसनीखेज मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में पांच चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार, किशोरी घर से भागने के बाद बेतियाहाता, करीमनगर और बड़हलगंज स्थित स्पा सेंटरों तक पहुंची थी। बावजूद इसके समय रहते कार्रवाई न होने और आवश्यक निगरानी में चूक पाए जाने पर एसएसपी ने संबंधित चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की है। निलंबित किए गए चौकी इंचार्जों में बेतियाहाता, करीमनगर, बड़हलगंज कस्बा, उनवल और विकासनगर चौकी के प्रभारी शामिल हैं। बताया गया कि उनवल चौकी इंचार्ज पूर्व में बड़हलगंज कस्बा चौकी के प्रभारी रह चुके थे, इसी कारण उनके कार्यकाल से जुड़े मामले में भी उन पर कार्रवाई की गाज गिरी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:नाबालिग लड़की से 3 दिन अलग-अलग लोगों ने किया रेप, स्पा में बेचा; अब तक 5 अरेस्ट

हुआ क्या था?

पुलिस के मुताबिक, 13 वर्षीय किशोरी का इंट्राग्राम के जरिए एक किशोर से दोस्ती से हो गई थी। उसके बहकावे में आकर किशोरी पांच जनवरी को घर से निकल गई थी। दोस्त उसे लेकर एक होटल में गया। वहां, उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। किशोरी के आगे पीछे कोई न होने और भागकर आने की जानकारी होने पर होटल मालिक धीरेंद्र उर्फ अभय सिंह ने उसे होटल में बंधक बना लिया। आरोप है कि तीन दिन तक अलग-अलग लोगों ने उससे दुष्कर्म किया और फिर बड़हलगंज के स्पा सेंटर में बेच दिया गया। वहां पर एक सप्ताह तक किशोरी को बंधक बनाकर रखने के बाद तबीयत बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड को चलती सफारी में दी मौत, दो दोस्तों से बात करने पर किशोर का कत्ल

इसके बाद उसे नौसड़ के एक होटल में पहुंचा दिया गया, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इसके बाद किशोरी का बयान लिया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पूछताछ और जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक, मैनेजर और स्पा मैनेजर को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों को जेल भिजवा दिया गया। रविवार को पुलिस ने इंट्राग्राम दोस्त और स्पा नेटवर्क से जुड़े पिपराइच के आदित्य को गिरफ्तार किया। अब तक पांच आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |