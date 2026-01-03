Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfive auto drivers formed a gang and targeted home of a retired police inspector case exposed
5 ऑटो ड्राइवरों ने मिलकर बना लिया गिरोह, रिटायर्ड दरोगा के घर को बनाया निशाना; पर्दाफाश

5 ऑटो ड्राइवरों ने मिलकर बना लिया गिरोह, रिटायर्ड दरोगा के घर को बनाया निशाना; पर्दाफाश

संक्षेप:

पड़ोसियों ने मुख्य गेट खुला देख चोरी की सूचना दी। घर की मालकिन वापस लौटीं तो 2.5 लाख कैश और अन्य सामान गायब मिला। तबसे पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। DCP साउथ ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता के घर से जाने से बाद पड़ोस में रहने वाले ऑटो ड्राइवर करन झा ने उनके घर की रेकी की।

Jan 03, 2026 10:22 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर दक्षिण
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा के रिटायर्ड दरोगा के बंद मकान से लाखों की चोरी करने वाले ऑटो ड्राइवरों के गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से 80 हजार रुपये नगद समेत 5 लाख रुपये माल बरामद करने का दावा किया है। घटना के वक्त दरोगा की पत्नी घर बंद कर दामाद के निधन पर उनके घर गई थी। वापस लौटने पर चोरी की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस चोरी में शामिल रहे पड़ोसी ऑटो ड्राइवर समेत तीन की तलाश कर रही है। वे तीन भी ऑटो ड्राइवर ही हैं। इन पांचों ने मिलकर गिरोह बना लिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जरौली फेस-1 निवासी सरला ने बताया उनके पति दिनेश दरोगा के पद से रिटायर हुए थे, कुछ साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तीन बेटियां है, जिनकी शादी हो चुकी। सरला के मुताबिक, उनके दामाद कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जिस पर 18 दिसंबर को घर में ताला बंद कर बेटी के घर गई थीं।

ये भी पढ़ें:यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बहाल हुई ये छुट्टी, 2026 का कैलेंडर जारी

पड़ोसियों ने मुख्य गेट खुला देख चोरी की सूचना दी। सरला वापस लौटीं तो 2.5 लाख कैश समेत अन्य कीमती सामान गायब मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तबसे पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता के घर से जाने से बाद पड़ोस में रहने वाले ऑटो ड्राइवर करन झा ने उनके घर की रेकी की।

ये भी पढ़ें:दोनों पक्का कहीं खाने पर मिले होंगे, योगी ने रविकिशन और संजय निषाद की ली चुटकी

इसके बाद अपने साथी राज सक्सेना, विष्णु दुबे, जय शर्मा, विशाल के साथ मिलकर 19 दिसंबर को उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सभी आरोपित ऑटो ड्राइवर हैं। जो ऑटो से बंद घर तलाशते हैं। आरोपित सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने राज सक्सेना और विष्णु दुबे को शुक्रवार देर रात फत्तेपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ ने बताया कि राज पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में राज और विष्णु ने बताया कि चोरी के माल में उनके हिस्से में 40–40 हजार कैश सहित 5 लाख रुपये का माल बरामद हुआ है। अन्य की तलाश की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Up Police News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |