5 ऑटो ड्राइवरों ने मिलकर बना लिया गिरोह, रिटायर्ड दरोगा के घर को बनाया निशाना; पर्दाफाश

संक्षेप: पड़ोसियों ने मुख्य गेट खुला देख चोरी की सूचना दी। घर की मालकिन वापस लौटीं तो 2.5 लाख कैश और अन्य सामान गायब मिला। तबसे पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। DCP साउथ ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता के घर से जाने से बाद पड़ोस में रहने वाले ऑटो ड्राइवर करन झा ने उनके घर की रेकी की।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा के रिटायर्ड दरोगा के बंद मकान से लाखों की चोरी करने वाले ऑटो ड्राइवरों के गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से 80 हजार रुपये नगद समेत 5 लाख रुपये माल बरामद करने का दावा किया है। घटना के वक्त दरोगा की पत्नी घर बंद कर दामाद के निधन पर उनके घर गई थी। वापस लौटने पर चोरी की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस चोरी में शामिल रहे पड़ोसी ऑटो ड्राइवर समेत तीन की तलाश कर रही है। वे तीन भी ऑटो ड्राइवर ही हैं। इन पांचों ने मिलकर गिरोह बना लिया था।

जरौली फेस-1 निवासी सरला ने बताया उनके पति दिनेश दरोगा के पद से रिटायर हुए थे, कुछ साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तीन बेटियां है, जिनकी शादी हो चुकी। सरला के मुताबिक, उनके दामाद कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जिस पर 18 दिसंबर को घर में ताला बंद कर बेटी के घर गई थीं।

पड़ोसियों ने मुख्य गेट खुला देख चोरी की सूचना दी। सरला वापस लौटीं तो 2.5 लाख कैश समेत अन्य कीमती सामान गायब मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तबसे पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता के घर से जाने से बाद पड़ोस में रहने वाले ऑटो ड्राइवर करन झा ने उनके घर की रेकी की।