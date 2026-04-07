जालसालों के जाल में फंस गए 5 एस्पिरेंट, सचिवालय की नौकरी के चक्कर में गंवाए 60 लाख
संतकबीरनगर के नोक्ता निवासी पांच युवा लखनऊ में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अभिषेक ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात दीपक दुआ से हुई। बताया कि उनकी मौसी का बेटा अजीत सिंह है। उनकी कई परीक्षा कराने वाली कंपनी हैं। उन्होंने उनके साथ मिलकर कई प्रांतों में विभिन्न विभागों में नियुक्ति कराई है।
UP News: लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे संतकबीर नगर के पांच युवकों (Aspirants) को जालसाजों ने फंसा लिया। सचिवालय में नौकरी दिलाने की बात कही। पीड़ितों ने मूल शैक्षिक दस्तावेज दिए। साथ ही नकद और खाते में 12-12 लाख रुपये दिए। उसके बाद आरोपियों ने सभी को जाली नियुक्ति पत्र थमा दिया। पीड़ित सचिवालय ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो फर्जीवाड़ा सामने आया। डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश पर मड़ियांव पुलिस ने दंपति समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
संतकबीरनगर के नोक्ता निवासी अभिषेक यादव, रितेश यादव, सुनील कुमार, संदीप कुमार और विजय कुमार यादव लखनऊ में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अभिषेक ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात दीपक दुआ से हुई। बताया कि उनकी मौसी का बेटा अजीत सिंह है। उनकी कई परीक्षा कराने वाली कंपनी हैं। उन्होंने उनके साथ मिलकर कई प्रांतों में अलग-अलग विभागों में नियुक्ति कराई है।
दीपक ने सभी छात्रों की मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर अजीत सिंह, मो. इस्माइल, बेगम नूरजहां, मोनू, रवि कटारिया, दीपक दुआ और ज्योति दुआ से कराई। बातचीत में आरोपियों ने बताया कि सचिवालय में भर्ती आई है, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। आप लोग 12-12 लाख रुपये की व्यवस्था एक सप्ताह में कर लीजिए। एक सप्ताह बाद आरोपियों ने मूल शैक्षिक दस्तावेज और छह-छह लाख रुपये लिए। साथ ही मो. इस्माइल के खाते में 4.74 लाख लिए।
करीब एक माह बाद आरोपियों ने मड़ियांव बुलाकर सभी को नियुक्ति पत्र देकर शेष करीब 26 लाख रुपये और लिए। दस दिन बाद पांचों पीड़ित पत्र लेकर सचिवालय ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र जाली हैं। इस पर पीड़ितों ने संपर्क किया तो आरोपी अजीत ने उन्हें दिल्ली बुलाया। आरोपियों ने आश्वासन दिया कि दूसरे विभाग में नियुक्ति करा देंगे। 60 लाख की ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने डीसीपी उत्तरी से मुलाकात कर शिकायत की।
शुरुआती जांच में आरोप सही मिलने पर मड़ियांव पुलिस ने दीपक दुआ निवासी गायत्रीनगर डांडीनगर प्रयागराज, उनकी बहन ज्योति दुआ, दिल्ली के नजफगढ़ निवासी अजीत सिंह, उनकी पत्नी मुकेश लता, कुशीनगर निवासी मो. इस्माइल, बेगम नूरजहां, मोनू निवासी बागपत व रवि कटारिया निवासी गुड़गांव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
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