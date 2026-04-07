Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जालसालों के जाल में फंस गए 5 एस्पिरेंट, सचिवालय की नौकरी के चक्कर में गंवाए 60 लाख

Apr 07, 2026 06:55 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share

संतकबीरनगर के नोक्ता निवासी पांच युवा लखनऊ में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अभिषेक ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात दीपक दुआ से हुई। बताया कि उनकी मौसी का बेटा अजीत सिंह है। उनकी कई परीक्षा कराने वाली कंपनी हैं। उन्होंने उनके साथ मिलकर कई प्रांतों में विभिन्न विभागों में नियुक्ति कराई है।

जालसालों के जाल में फंस गए 5 एस्पिरेंट, सचिवालय की नौकरी के चक्कर में गंवाए 60 लाख

UP News: लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे संतकबीर नगर के पांच युवकों (Aspirants) को जालसाजों ने फंसा लिया। सचिवालय में नौकरी दिलाने की बात कही। पीड़ितों ने मूल शैक्षिक दस्तावेज दिए। साथ ही नकद और खाते में 12-12 लाख रुपये दिए। उसके बाद आरोपियों ने सभी को जाली नियुक्ति पत्र थमा दिया। पीड़ित सचिवालय ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो फर्जीवाड़ा सामने आया। डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश पर मड़ियांव पुलिस ने दंपति समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

संतकबीरनगर के नोक्ता निवासी अभिषेक यादव, रितेश यादव, सुनील कुमार, संदीप कुमार और विजय कुमार यादव लखनऊ में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अभिषेक ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात दीपक दुआ से हुई। बताया कि उनकी मौसी का बेटा अजीत सिंह है। उनकी कई परीक्षा कराने वाली कंपनी हैं। उन्होंने उनके साथ मिलकर कई प्रांतों में अलग-अलग विभागों में नियुक्ति कराई है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार 25 लाख युवाओं को मुफ्त में देगी टैबलेट, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास

दीपक ने सभी छात्रों की मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर अजीत सिंह, मो. इस्माइल, बेगम नूरजहां, मोनू, रवि कटारिया, दीपक दुआ और ज्योति दुआ से कराई। बातचीत में आरोपियों ने बताया कि सचिवालय में भर्ती आई है, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। आप लोग 12-12 लाख रुपये की व्यवस्था एक सप्ताह में कर लीजिए। एक सप्ताह बाद आरोपियों ने मूल शैक्षिक दस्तावेज और छह-छह लाख रुपये लिए। साथ ही मो. इस्माइल के खाते में 4.74 लाख लिए।

करीब एक माह बाद आरोपियों ने मड़ियांव बुलाकर सभी को नियुक्ति पत्र देकर शेष करीब 26 लाख रुपये और लिए। दस दिन बाद पांचों पीड़ित पत्र लेकर सचिवालय ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र जाली हैं। इस पर पीड़ितों ने संपर्क किया तो आरोपी अजीत ने उन्हें दिल्ली बुलाया। आरोपियों ने आश्वासन दिया कि दूसरे विभाग में नियुक्ति करा देंगे। 60 लाख की ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने डीसीपी उत्तरी से मुलाकात कर शिकायत की।

ये भी पढ़ें:यूपी: चार्ज लेते ही SP शक्ति मोहन के ऐक्शन से मचा हड़कंप, एक थानेदार सस्पेंड
ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में पांचवीं यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
ये भी पढ़ें:योगी कैबिनेट: यूपी में आएंगी हजारों नौकरियां, इन जिलों में लगेंगी बड़ी यूनिट्स

शुरुआती जांच में आरोप सही मिलने पर मड़ियांव पुलिस ने दीपक दुआ निवासी गायत्रीनगर डांडीनगर प्रयागराज, उनकी बहन ज्योति दुआ, दिल्ली के नजफगढ़ निवासी अजीत सिंह, उनकी पत्नी मुकेश लता, कुशीनगर निवासी मो. इस्माइल, बेगम नूरजहां, मोनू निवासी बागपत व रवि कटारिया निवासी गुड़गांव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।