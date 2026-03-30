Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रतिबंधित मांस खिलाने के झूठे आरोप का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, 5 गिरफ्तार

Mar 30, 2026 02:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर (बिल्हौर)
share

पुलिस के अनुसार युवक का पूर्व में दूसरे पक्ष से विवाद हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी रंजिश में माहौल भड़काने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल करने की जांच की गई तो ये बातें सामने आईं। वायरल वीडियो में आरोप लगाने वाले और उससे सवाल पूछने वालों की पहचान के बाद ऐक्शन लिया गया। 

प्रतिबंधित मांस खिलाने के झूठे आरोप का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, 5 गिरफ्तार

कानपुर के अरौल इलाके के रौगांव में एक वीडियो वायरल करना पांच लोगों को भारी पड़ गया। इस वीडियो में एक युवक आरोप लगा रहा था कि उसे चिकेन के बहाने प्रतिबंधित मांस खिला दिया गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया जांच में यह बात प्रकाश में आई कि मामला आपसी रंजिश का था और माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे झूठे आरोप वाला वीडियो जानबूझकर बनाकर वायरल किया गया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों से पांच लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें वीडियो बनाने वाला युवक भी शामिल है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

38 सेकेंड के वायरल वीडियो में युवक दूसरे समुदाय के दो लोगों का नाम लेकर कह रहा है कि दोनों उसे अनजान जगह ले गए और कहा कि मुर्गा है, खा लो। जबरन उसे प्रतिबंधित मांस खिलाया गया।

ये भी पढ़ें:UP: बड़ा हादसा होते-होते टला, पुल की रेलिंग के बीच लटका ट्रैक्टरों से भरा ट्रेलर

माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया

इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव का कहना है कि शनिवार को रौगांव में दो पक्षों में मारपीट और बवाल हुआ था। इसके साथ ही गांव के निर्भय सिंह ने माहौल भड़काने का भी प्रयास किया था।

इंस्पेक्टर ने बताया कि निर्भय सिंह का पूर्व में दूसरे पक्ष से विवाद हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी रंजिश में माहौल भड़काने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल करने की जांच की गई तो ये बातें सामने आईं। वायरल वीडियो में आरोप लगाने वाला रौगांव गांव का आशीष है। जो सवाल कर रहा है वह उसका भाई विजय और साथ में निर्भय सिंह है। फिलहाल निर्भय सिंह, विजय और दूसरी तरफ से इरफान, अयान और इशरत को बेवजह बवाल करने और माहौल भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर कानपुर जेल भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी: तेजी से बढ़ते इस शहर में सस्ती प्रॉपर्टी पाने का मौका, बिक्री इसी महीने से

हो सकता था बड़ा बवाल

रौगांव में शनिवार को दो पक्षों में बवाल और बाद में प्रतिबंधित मांस खिलाने के आरोप का वीडियो वायरल होते ही दोनों पक्ष के लोग और संगठन सक्रिय हो गए थे। इसमें अरौल थाने की पुलिस और मकनपुर चौकी की पुलिस सतर्क थी। एहतियात से काम लेते हुए मामले को नियंत्रित किया अन्यथा बड़ा बवाल हो सकता था।

ऑडियो भी हाथ लगा

अरौल पुलिस को आशीष का एक ऑडियो भी हाथ लगा है। ऑडियो सुनने के बाद पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव ने बताया कि वीडियो और ऑडियो में दोनों आरोपों में भिन्नता पाई गई। जो ऑडियो मिला है उसमें वह एक महिला से कह रहा है-आज ‘बड़ा’ खाने का बहुत मन है।

ये भी पढ़ें:मुंह में दुपट्टा ठूंस, हथौड़े से हत्या कर, फूंकी लाश; पति-पत्नी समेत 4 गिरफ्तार

पुलिस नजर बनाए हुए

अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन यादव ने बताया कि मामला पहले की रंजिश से जुड़ा हुआ है। जानबूझकर वीडियो बनाया गया और वायरल करके फिर से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। माहौल बिगाड़ने वाले पांच आरोपितों को जेल भेजा गया है, पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए है। बाकी जांच अभी जारी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News Up Latest News Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |