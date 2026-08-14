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आठवीं के पांच बच्चों ने छठी के मासूम से किया कुकर्म, हॉस्टल में वारदात से हड़कंप

By Yogesh Yadav
महमूदाबाद (सीतापुर) संवाददाता
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यूपी के सीतापुर से सनसनखेज वारदात सामने आई है। यहां पर आठवीं के पांच बच्चों पर छठी में पढ़ने वाले मासूम से सामूहिक कुकर्म का आरोप लगा है। सीतापुर के सरकारी आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में हुई घटना से हड़कंप मचा है।

crime sitapur
सीतापुर में छठी के छात्र से आठवीं के पांच छात्रों ने कुकर्म किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यूपी के सीतापुर में सरकारी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में छठी क्लास में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे ने आठवीं में पढ़ने वाले पांच बच्चों पर उसके साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल में घटना के बाद बच्चा इतना डरा हुआ है कि घर फोन कर पिता से कहा कि वह अब यहां नहीं रहना चाहता। उसे वहां से ले जाएं। घर पहुंचे पिता को रोते हुए बच्चे ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

संदना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्षीय बेटे का सदरपुर स्थित सरकारी आवासीय विद्यालय में दाखिला कराया था। 13 अप्रैल से बच्चा विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि आवासीय विद्यालय में रहकर बेटा सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करेगा।

घर पर फोन कर सुनाई आपबीती

इस बीच, 11 अगस्त को अचानक बच्चे का घर पर फोन आया। उसने पिता से कहा कि वह विद्यालय में नहीं रहना चाहता और उसे तत्काल घर ले आएं। बेटे की आवाज में डर और घबराहट सुनकर पिता अगले दिन 12 अगस्त को विद्यालय पहुंचे। पिता के पहुंचते ही बच्चा रोने लगा।

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बच्चे ने रोते हुए आरोप लगाया कि कक्षा आठ के पांच छात्रों ने उसके साथ जबरन गलत काम किया है। बेटे की हालत देखकर पिता के होश उड़ गए। उनका कहना है कि घटना के बाद से बच्चा बेहद डरा है और उसकी मनोदशा खराब है।

शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

बच्चे के पिता का आरोप है कि उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एसपी को पत्र देकर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस बोली- प्रार्थनापत्र मिलने पर होगी कार्रवाई

थानाध्यक्ष सदरपुर आशुतोष मिश्र ने बताया कि प्रकरण की जानकारी नहीं है न कोई प्रार्थनापत्र मिला है। प्रार्थनापत्र मिलने पर जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मां के सामने किशोरी से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज

उधर, सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बेटी के साथ मां की मौजूदगी में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 26 जून की शाम करीब सात बजे की है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार रात मिश्रौलिया पुलिस ने मामले में गांव के ही दो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पीड़िता के पिता ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया था कि 26 जून की शाम करीब सात बजे उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी किराना की दुकान से सामान लेकर घर लौटी थी। आरोप है कि घर के एक कमरे में उसने अपनी मां को गांव के ही फोटो व तसौवर उर्फ पहलू को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। यह देखकर बेटी ने पिता के घर लौटने पर पूरी बात बताने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद मां और आरोपित तसौवर ने बेटी को गाली देते हुए जान-माल की धमकी दी।

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आरोप है बेटी को चुप कराने के लिए उसकी मां ने कथित तौर पर तसौवर से उसके साथ भी वही करने को कहा। इसके बाद आरोपित ने नाबालिग बेटी को जमीन पर पटककर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता के मुताबिक कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचे तो बेटी ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। विरोध के दौरान बेटी को चोटें भी आई थी। इसके बाद पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

आरोप है कि थाने से कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को शिकायती पत्र भेजा लेकिन वहां से भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने न्यायालय की शरण ली और मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बुधवार रात दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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