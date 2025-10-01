fitness trainer was robbed Lucknow after being thrown out on street and beaten by miscreants while on his way to gym लखनऊ में फिटनेस ट्रेनर से लूट का प्रयास, जिम जाते समय बदमाशों ने सड़क पर गिराकर पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-6 में बेखौफ बदमाशों ने मंगलवार सुबह एक फिटनेस ट्रेनर को रोक कर मोबाइल व बाइक लूटने की कोशिश की। विरोध पर उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा।

Dinesh Rathour लखनऊWed, 1 Oct 2025 10:43 PM
राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-6 में बेखौफ बदमाशों ने मंगलवार सुबह एक फिटनेस ट्रेनर को रोक कर मोबाइल व बाइक लूटने की कोशिश की। विरोध पर उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। इससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई। राहगीरों ने दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक बदमाश भाग निकला। जख्मी फिटनेस ट्रेनर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेनर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटना लूट का प्रयास नहीं है, बल्कि दो पक्षों में मारपीट का मामला है। कार्रवाई की जा रही है।

थाना क्षेत्र के सेक्टर-6 स्थित मलेसेमऊ निवासी बरजोर सिंह के मुताबिक बेटा रंजीत सिंह यादव फिटनेस ट्रेनर है। 30 सितंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे रंजीत सिंह ओमेक्स आर-2 में जिम जा रहा था। रास्ते में तीन बदमाशों ने उसे रोक लिया और मोबाइल व बाइक लूटने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने गालियां देते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच सड़क पर काफी देर गुत्थमगुत्था हुई। उसके बाद बदमाशों ने रंजीत को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर राहगीर दौड़े तो बदमाश भागने लगे। राहगीरों ने दो बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश भागने में सफल रहा। सूचना पर पहुंची गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने दोनों बदमाशों को थाने और घायल रंजीत को अस्पताल पहुंचाया।

आरोपियों की पहचान प्रयागराज के जीटीबी नगर निवासी मो. अली व मो. अजहफ के रूप में हुई है। खबर पाकर परिजन अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि बदमाशों के हमले में रंजीत का कंधा फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने रंजीत के पिता की तहरीर पर दो नामजद व एक अज्ञात बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि यह दो पक्षों में मारपीट का मामला है। लूट के प्रयास जैसी कोई बात नहीं है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Lucknow News UP Police Up Latest News
