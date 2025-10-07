पानी की जगह ट्यूबवेल और हैंडपंप से निकलीं मछलियां, गाजीपुर के गांव में हुआ अनोखा चमत्कार

गाजीपुर के दुल्लह पुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो दिन पहले हुई झमाझम बारिश के बाद यहां के हैंडपंप और ट्यूबवेल से पानी के साथ अचानक मछलियां निकलने लगी हैं। ये देख ग्रामीण भी हैरान हैं। उधर, जानकारी मिलने पर खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच का निर्देश दिया है।

यूपी के गाजीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के जमसड़ा गांव में दो दिन पहले हुई झमाझम बारिश के बाद यहां के हैंडपंप और ट्यूबवेल से पानी के साथ अचानक मछलियां निकलने लगी हैं। वहीं, ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय है।

गांव के रहने वाले नंदू कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने करीब 25-30 साल पहले ट्यूबवेल लगाया था। पांच अक्तूबर की सुबह जब पानी चलाया तो करीब सवा किलो मछलियां जिसमें सिंघी, टेगरा, गरई और गोईजा समेत कई अन्य प्रजाति की मछली ट्यूबवेल के साथ बाहर निकल आईं। इसी तरह गांव की सीता कुशवाहा और प्रमिला देवी के हैंडपंप से भी मछलियां निकलने की घटना सामने आई। प्रमिला देवी ने बताया कि जब वो नहाने गईं तो उनके हैंडपंप से तीन छोटी मछलियां बाल्टी में आ गईं। वहीं, चंपा देवी ने बताया कि उनके हाथ पर मछली निकल आई, जिसे देख वो दंग रह गईं।