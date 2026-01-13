Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFishermen know how to form and topple governments, says Sanjay Nishad on the foundation day of Nishad Party
सरकार बनाना और गिराना जानता है मछुआ समाज, निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले संजय निषाद

सरकार बनाना और गिराना जानता है मछुआ समाज, निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले संजय निषाद

संक्षेप:

मछुआ समाज सरकार बनाना और गिराना जानता है। 13वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की बढ़ती ताकत का आभास कराने का प्रयास किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बातें कहीं।

Jan 13, 2026 10:04 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के 13वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की बढ़ती ताकत का आभास कराने का प्रयास किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने 13 जनवरी 2013 को महाराजा गुह्रराज निषाद के किले श्रृंगवेरधाम में मछुआ समाज का शोषण करने वाले दलों के अंत का संकल्प लिया था। क्योंकि मछुआ समाज किसी का वोट बैंक नहीं है। यह समाज केवल नदी व ताल में मछली ही मारना नहीं जानता। बल्कि सरकार बनाना और गिराना भी जानता है। निषाद पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद मछुआ समाज इसका आभास कर चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में डॉ.निषाद ने कहा कि हमारे समाज की बहन वीरांगना फूलन देवी, लोहपुरुष स्वर्गीय जमुना निषाद, महेद्र सिंह राजपुत, धनीराम वर्मा, मनोहर लाल निषाद को पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थ व लाभ के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मरवाने का काम भी किया। मछुआ समाज चाहता है कि बहन वीरांगना फूलन देवी व लोहपुरुष स्व. जमुना निषाद की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में देश के मछुआरों के लिए 41.5 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए गए जबकि कांग्रेस ने 67 वर्षों में केवल तीन हजार करोड़ रुपये ही दिए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मछुआ समाज के विकास व उत्थान की सोच रखते हैं। समारोह को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, समनव्यक शिवसेना (शिंदे) अभिषेक वर्मा, रमेश सिंह व अन्य ने भी संबोधित किया।

ये भी पढ़ें:अपर्णा के समर्थकों से जुड़े सुबूत KGMU ने शासन को सौंपा, कार्यबहिष्कार टला
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Dr Sanjay Nishad
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |