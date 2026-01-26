मछली फार्म पर रात में डकैती, कर्मचारियों को भोर में ग्रामीण ने किया बंधन मुक्त

संक्षेप: बाराबंकी के मिश्रीपुर गांव में मोहम्मद परवेज का बड़ा मछली फार्म है। इस फार्म पर मोहित, रोशन, कुंदन, लल्लन और दरोगा काम करते हैं और रात में यहीं रुकते भी हैं। कर्मचारियों ने बताया कि रात करीब दो बजे वे आग जलाकर ठंड से बचाव कर रहे थे, तभी अचानक बदमाश वहां पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव के पास स्थित मछली फार्म पर रविवार की देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोला। अलाव सेक रहे फार्म के पांच कर्मचारियों को तमंचे के बल पर बदमाशों ने बंधक बनाया। हाथ बांधकर उनकी पिटाई की। इसके बाद 4 लाख 80 हजार रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया। भोर में फार्म पर पहुंचे एक ग्रामीण ने कर्मचारियों को बंधन मुक्त किया और पुलिस को सूचना दी। वारदात की जानकारी होते ही मौके स्वाट सर्विलांस टीम के प्रभारी के साथ-साथ जहांगीराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की जांच की। इस मामले में पुलिस में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है।

मिश्रीपुर गांव में मोहम्मद परवेज का बड़ा मछली फार्म है। इस फार्म पर मोहित, रोशन, कुंदन, लल्लन और दरोगा काम करते हैं और रात में यहीं रुकते भी हैं। इन कर्मचारियों ने बताया कि रात करीब दो बजे वे आग जलाकर ठंड से बचाव कर रहे थे, तभी अचानक बदमाश वहां पहुंचे। सभी पर तमंचा तानते हुए बदमाशों ने किसी को भी हिलने-डुलने नहीं दिया। एक बदमाश ने सभी के हाथ पीछे बांध दिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बदमाशों की संख्या 5 से 6 थी। सभी बदमाशों ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई की। पीड़ित लल्लन ने बताया कि इसी दौरान एक बदमाश लोहे की रॉड लेकर आया और उसी से उसके पैर पर जोरदार वार किया, जिससे वह दर्द से वहीं गिर पड़ा। बदमाशों ने सभी को घायल करने के बाद कमरे में रखी अलमारी को तोड़ा और उसमें रखे रुपए निकाल कर चले गए। जाते समय बदमाश कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए।

बताया जा रहा है कि अलमारी में करीब चार लाख 80 हजार रुपए रखे हुए थे। पीड़ितों ने बताया कि भोर में गांव के ही एक व्यक्ति प्रतिदिन फार्म पर आते हैं। उन्होंने ही उन्हें बंधन मुक्त किया। पीड़ितों ने बताया कि बदमाश उनके मोबाइल फोन भी ले गए थे। जिससे उन लोगों ने दूसरे के फोन से पुलिस को सूचना दी। डकैती की सूचना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद डीपी शुक्ल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी अंकित त्रिपाठी और सर्विलांस प्रभारी अजय कुमार सिंह की घटनास्थल पर पहुंचे।