Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfish farm robbed at night lakhs of rupees villagers freed workers in early
मछली फार्म पर रात में डकैती, कर्मचारियों को भोर में ग्रामीण ने किया बंधन मुक्त

मछली फार्म पर रात में डकैती, कर्मचारियों को भोर में ग्रामीण ने किया बंधन मुक्त

संक्षेप:

बाराबंकी के मिश्रीपुर गांव में मोहम्मद परवेज का बड़ा मछली फार्म है। इस फार्म पर मोहित, रोशन, कुंदन, लल्लन और दरोगा काम करते हैं और रात में यहीं रुकते भी हैं। कर्मचारियों ने बताया कि रात करीब दो बजे वे आग जलाकर ठंड से बचाव कर रहे थे, तभी अचानक बदमाश वहां पहुंचे।

Jan 26, 2026 07:33 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बाराबंकी
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव के पास स्थित मछली फार्म पर रविवार की देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोला। अलाव सेक रहे फार्म के पांच कर्मचारियों को तमंचे के बल पर बदमाशों ने बंधक बनाया। हाथ बांधकर उनकी पिटाई की। इसके बाद 4 लाख 80 हजार रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया। भोर में फार्म पर पहुंचे एक ग्रामीण ने कर्मचारियों को बंधन मुक्त किया और पुलिस को सूचना दी। वारदात की जानकारी होते ही मौके स्वाट सर्विलांस टीम के प्रभारी के साथ-साथ जहांगीराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की जांच की। इस मामले में पुलिस में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिश्रीपुर गांव में मोहम्मद परवेज का बड़ा मछली फार्म है। इस फार्म पर मोहित, रोशन, कुंदन, लल्लन और दरोगा काम करते हैं और रात में यहीं रुकते भी हैं। इन कर्मचारियों ने बताया कि रात करीब दो बजे वे आग जलाकर ठंड से बचाव कर रहे थे, तभी अचानक बदमाश वहां पहुंचे। सभी पर तमंचा तानते हुए बदमाशों ने किसी को भी हिलने-डुलने नहीं दिया। एक बदमाश ने सभी के हाथ पीछे बांध दिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बदमाशों की संख्या 5 से 6 थी। सभी बदमाशों ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई की। पीड़ित लल्लन ने बताया कि इसी दौरान एक बदमाश लोहे की रॉड लेकर आया और उसी से उसके पैर पर जोरदार वार किया, जिससे वह दर्द से वहीं गिर पड़ा। बदमाशों ने सभी को घायल करने के बाद कमरे में रखी अलमारी को तोड़ा और उसमें रखे रुपए निकाल कर चले गए। जाते समय बदमाश कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: यूपी के इस शहर में एक फ्लाईओवर और एक ओवरब्रिज तैयार; योगी देंगे सौगात

बताया जा रहा है कि अलमारी में करीब चार लाख 80 हजार रुपए रखे हुए थे। पीड़ितों ने बताया कि भोर में गांव के ही एक व्यक्ति प्रतिदिन फार्म पर आते हैं। उन्होंने ही उन्हें बंधन मुक्त किया। पीड़ितों ने बताया कि बदमाश उनके मोबाइल फोन भी ले गए थे। जिससे उन लोगों ने दूसरे के फोन से पुलिस को सूचना दी। डकैती की सूचना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद डीपी शुक्ल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी अंकित त्रिपाठी और सर्विलांस प्रभारी अजय कुमार सिंह की घटनास्थल पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी.…CM योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला

फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाये गये साथ ही पीड़ितों से पूछताछ की गई। मौके पर अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था और कई बक्सों के ताले टूटे मिले। इस मामले में फार्म के कर्मचारी दरोगा कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना के प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने बताया कि तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |