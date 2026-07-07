पहले बीवी छोड़कर गई, फिर छूटी नौकरी; डिप्रेशन में युवक ने मां-बेटे को दिया जहर, फिर खुद दे दी जान

मेरठ में डिप्रेशन के चलते एक युवक ने बुजुर्ग मां और 11 साल के बेटे को जहर दे दिया। इसके बाद खुद सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, दादी-पोते का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल, युवक की पत्नी 10 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। वहीं, डेढ़ साल पहले नौकरी छूट गई थी।

UP News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां डिप्रेशन के चलते एक युवक ने सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। इससे पहले उसने बुजुर्ग मां और 11 साल के बेटे को भी जहर खिला दिया था। फिलहाल दादी-पोते का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 10 साल पहले पत्नी छोड़कर चली गई थी। वहीं, डेढ़ साल पहले नौकरी छूट गई थी।

ये घटना कंकरखेड़ा के न्यू अशोकपुरी मोहल्ले का है। जहां प्रवीण अपने परिवार के साथ रहता था। परिजनों के अनुसार प्रवीण पिछले डेढ़ साल से बेरोजगार था। इससे वह मानसिक तनाव में था। उसकी पत्नी 10 साल पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। प्रवीण अक्सर कहता था कि किसी ने उसे चाय या कोल्डड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दिया है, जिससे वह बीमार रहने लगा है। इसी चलते मानसिक अवसाद का शिकार हो गया। दो दिन प्रवीण की तबीयत खराब थी और उसे उल्टी भी हो रही थी। शनिवार शाम प्रवीण अपनी मां कमलेश और बेटे कृष्णा को कंकरखेड़ा कैंट स्टेशन के पास ले गया था। वहां उसने पहले बेटे कृष्णा और फिर मां कमलेश को जबरदस्ती सल्फास मिलाकर पानी पिलाया। इसके बाद खुद भी सल्फास की गोली निगल ली। हालत बिगड़ने पर वृद्धा ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया।

प्रवीण को गंभीर हालत में लक्ष्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कमलेश और कृष्णा को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। रविवार को प्रवीण की हालत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस कार्रवाई के बाद परिजनों ने रविवार रात ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, मेडिकल में भर्ती 11 वर्षीय कृष्णा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।

मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, कहता था प्रवीण मां कमलेश ने बताया कि प्रवीण पिछले कई दिनों से कह रहा था, 'मां मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा।' अजीब बातें करने लगा था और कहता था जान दे दूंगा। इस बात को लेकर काफी समझाया था, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं समझा और सुसाइड कर लिया।

दस साल पहले छोड़कर नेपाल चली गई थी पत्नी परिजनों ने बताया कि प्रवीण की पत्नी करीब 10 साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। वह नेपाल की रहने वाली थी और विवाद के बाद वापस अपने घर चली गई। तब से प्रवीण ही बेटे और बूढ़ी मां की देखभाल कर रहा था। डेढ़ साल पहले नौकरी छूट गई। इसके बाद से वह बीमारी और आर्थिक तंगी से टूट चुका था।