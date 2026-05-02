सात फेरों से पहले दूल्हे का छूटा पसीना, पिछले दरवाजे से भागा, मैरिज होम में क्यों हो गया बवाल?
आगरा में पहली पत्नी के रहने एक युवक दूसरी शादी करने के लिए पहुंच गया। पत्नी को जब इसकी जानकारी हुई तो वह घर वालों और पुलिस के साथ मैरिज होम पहुंच गई। पत्नी को देखकर दूल्हा पिछले दरवाजे से भाग निकला।
Agra News: आगरा जिले के एत्मादपुर नगर के एक मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान अफरा-तफरी मच गई। घुड़चढ़ी से पहले दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस और परिजनों संग मैरिज होम में पहुंच गई। पत्नी को देखकर दूल्हा बने पति के पसीना छूट गया। मौका पाते ही दूल्हा मैरिज होम के पिछले दरवाजे से भाग निकला। पुलिस ने मौके से दूल्हे के भाई और पिता को हिरासत में ले लिया। अर्ध रात्रि में थाना पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। शनिवार को दुल्हन का विवाह उसकी बड़ी बहन के देवर संग करा दिया गया।
मामला कस्बा स्थित एक मैरिज होम का है। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव की 29 वर्षीय पीड़िता को सुबह नोएडा में सूचना मिली थी कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। शुक्रवार को बरात लेकर जा रहा है। इस जानकारी पर पीड़िता के होश उड़ गए। वह नोएडा से टैक्सी कर पिता और अन्य परिजनों संग पति के टूंडला स्थित घर पहुंची। वहां उसे ताला लटका मिला। पीड़िता ने टूंडला थाने में शिकायत की। पुलिस ने पति का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया। देर शाम उसकी लोकेशन एत्मादपुर की मिली। रात नौ बजे एक मैरिज होम में उसकी बरात पहुंचने का पता लग गया।
बाराती उड़ा रहे थे दावत तभी पहुंच गई पहली पत्नी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस वक्त लगुन-सगाई की रस्में पूरी हो चुकी थीं। घोड़ी और बैंड-बाजे वाले बरात चढ़ाई को तैयार खड़े थे। घराती-रिश्तेदारों की दावत चल रही थी। तब पहली पत्नी के वहां पहुंचने पर अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान दूल्हा मैरिज होम के पिछले दरवाजे से भाग गया। कस्बा चौकी प्रभारी दीपक खोखर ने मौके से दूल्हे के तीन परिजनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों पक्ष थाना पहुंचे तो पुलिस ने एक-एक कर दोनों पक्ष से पूछताछ की। रात्रि डेढ़ बजे दुल्हन पक्ष को तीन लाख रुपए वापस करने की रजामंदी हुई। आनन-फ़ानन में दुल्हन के लिए दूसरे दूल्हा की तलाश की गई। रात ढाई बजे दुल्हन की बड़ी बहन के देवर से उसकी शादी कराई गई।
बहनोई की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर टूंडला आ गया था युवक
करहल निवासी पीड़िता के पिता ने बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने बेटी की शादी की थी। वर्तमान में दोनों नोएडा में रहते थे। युवक वहां से दस दिन पूर्व बहनोई की तबियत खराब होने का बहाना बनाकर टूंडला आ गया था। गुरुवार को बेटी को किसी ने फोन कर बताया कि वह दूसरी शादी करने को बरात लेकर जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।